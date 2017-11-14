Далич будет руководить сборной Хорватии на ЧМ-2018

Сроки нового соглашения 51-летнего специалиста с национальной командой не сообщаются, но он будет руководить сборной на чемпионате мира 2018 года в России.

«Я горжусь тем, что мы с ребятами сделали в последних трёх матчах отборочного турнира. Участие в чемпионате мира очень много значит для Хорватии, но я постараюсь сделать так, чтобы просто участием дело не ограничилось», — сказал Далич после встречи с Шукером.



Официально Далич должен быть утверждён в качестве тренера сборной Хорватии на заседании исполкома Хорватского футбольного союза, которое состоится на следующей неделе.