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16:56 (мск), источник: ТАСС

Невыход сборной Италии на ЧМ-2018 по футболу обойдется в €8 млн

РИМ, 14 ноября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Непопадание сборной Италии по футболу на чемпионат мира 2018 года в России обойдется в 8 млн евро. В такую сумму Федерации футбола Италии обойдутся штрафы от спонсоров, уже заключивших контракты на рекламу.

Источник: AFP 2017

Финансовые потери понесут и отдельные компании, такие как Puma («Пума»), у которой контракт на спонсорство с итальянской федерацией до 2022 года.

В понедельник сборная Италии сыграла вничью с командой Швеции в ответном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2018 года и не смогла выйти в финальную часть соревнований, которая пройдет в России. Встреча закончилась со счетом 0:0. Первый матч этих команд завершился домашней победой шведов — 1:0.

Значительно менее привлекательным этот чемпионат мира стал для итальянского телевидения. Изначально заявки на приобретение прав на трансляцию матчей подали государственная теле- и радиокорпорация РАИ, а также две платные цифровые платформы Sky («Скай») и Mediaset («Медиасет»), но в ожидании исхода стыковых матчей контракты не были заключены. Ответный стыковой матч, который в понедельник показывал первый канал РАИ, смотрели почти 15 млн телезрителей, что составляет более 48% всей зрительской аудитории. Эти показатели — рекордные для итальянского телевидения, большую аудиторию в редчайших случаях собирает только фестиваль эстрадной песни в Сан-Ремо.

Худшая сборная Италии в истории

Во вторник эта тема стала номером один во всех газетах, и не только спортивных. «Чемпионат мира без Италии, но, в первую очередь, Италия без чемпионата мира. Прощайте, бессонные ночи, полные ожидания, массовые просмотры с пиццей и холодным пивом, но главное — разочарование. Ведь мы надеялись, что что-то значили хотя бы в футболе», — пишет «Коррьере делла сера», напоминая, что последний раз сборная Италии пропускала ЧМ почти 60 лет назад (в 1958 году).

Издание не жалеет критики в отношении команды, которой руководит Джанпьеро Вентура: «Дома осталась худшая сборная с тех пор, как мы родились. Малый талант, что был в распоряжении, использован плохо, если вообще не использован. Достаточно было двух “летающих на крыльях” — Эль-Шаарави и Инсинье — один играл несколько минут, другой и того не сыграл (Стефан Эль-Шаарави вышел на замену на 63-й минуте, Лоренцо Инсинье остался в запасе — прим. ТАСС). Досадное поражение в первом выездном матче заставило итальянцев играть против своей природы — в нападении, что нам никогда не удавалось с блеском, Швеция же мастерски тянула время».

«Бывают и хуже ситуации в жизни, но переварить это поражение сложно. Остались только разочарование и горечь», — пишет «Стампа», вспоминая самые досадные поражения национальной сборной, участвующей в мировых первенствах с 1910 года, такие как в 1924 году от команды Венгрии — 1:7. Были и другие неприятные результаты, и совсем недавно: на чемпионате Европы в 2012 году итальянцы в финале проиграли команде Испании со счетом 0:4. А на двух последних мировых первенствах — в ЮАР в 2010 году и в Бразилии в 2014-м «скуадра адзурра» не выходила из группы.

Последствия и следствия

По данным СМИ, руководители итальянского футбола признали, что у сборной Италии давние проблемы, и теперь намерены начать все сначала. В качестве возможных преемников на место Вентуры называются Карло Анчелотти, главный тренер английского «Челси» Антонио Конте, Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Винченцо Монтелла («Милан»). Также многие высказываются в пользу отставки главы Федерации футбола Италии Карло Тавеккио. Он уже несколько раз после своего избрания оказывался в центре скандалов в связи с неосторожными заявлениями, в том числе расистского характера.

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