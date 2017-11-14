Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии Вентуры
Будущее главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры может решиться 15 ноября, сообщает Gazzetta dello Sport.
Будущее главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры может решиться 15 ноября, сообщает Gazzetta dello Sport.
Глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккио заявил, что 15 ноября, состоится совещание с членами федерации, на котором будет обсуждаться работа Вентуры и выступление сборной страны в квалификации чемпионата мира — 2018.
«Мы огорчены и разочарованы непопаданием на чемпионат мира. Это спортивный провал. Нам нужно принять совместное решение, именно поэтому завтра состоится встреча с членами федерации, чтобы провести тщательный анализ», — сказал Тавеккио.
Итальянское издание назвало четырех кандидатов на пост главного тренера сборной вместо Вентуры. Речь идет о Карло Анчелотти, Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Роберто Манчини («Зенит»).
Болельщики склоняются к кандидатуре Анчелотти, за которого проголосовали уже 67,6% опрошенных фанатов.