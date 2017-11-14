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16:48 (мск), источник: Газета.Ру

Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии Вентуры

Будущее главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры может решиться 15 ноября, сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник: AP 2017

Глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккио заявил, что 15 ноября, состоится совещание с членами федерации, на котором будет обсуждаться работа Вентуры и выступление сборной страны в квалификации чемпионата мира — 2018.

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«Мы огорчены и разочарованы непопаданием на чемпионат мира. Это спортивный провал. Нам нужно принять совместное решение, именно поэтому завтра состоится встреча с членами федерации, чтобы провести тщательный анализ», — сказал Тавеккио.

Итальянское издание назвало четырех кандидатов на пост главного тренера сборной вместо Вентуры. Речь идет о Карло Анчелотти, Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Роберто Манчини («Зенит»).

Болельщики склоняются к кандидатуре Анчелотти, за которого проголосовали уже 67,6% опрошенных фанатов.

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