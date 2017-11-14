Определена дата решения по будущему тренера сборной Италии Вентуры

Источник: AP 2017

Глава итальянской федерации футбола Карло Тавеккио заявил, что 15 ноября, состоится совещание с членами федерации, на котором будет обсуждаться работа Вентуры и выступление сборной страны в квалификации чемпионата мира — 2018.

«Мы огорчены и разочарованы непопаданием на чемпионат мира. Это спортивный провал. Нам нужно принять совместное решение, именно поэтому завтра состоится встреча с членами федерации, чтобы провести тщательный анализ», — сказал Тавеккио.

Итальянское издание назвало четырех кандидатов на пост главного тренера сборной вместо Вентуры. Речь идет о Карло Анчелотти, Антонио Конте («Челси»), Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Роберто Манчини («Зенит»).