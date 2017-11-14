Убожественная комедия. Почему провал Италии — это логично

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Матч со Швецией на «Сан-Сиро» неумолимо катился к нулевой ничьей, и уже мало кто верил в успех «Скуадры адзурры» — настолько убого и однообразно ее игроки продолжали грузить в штрафную соперника. Скандинавская оборона во главе с «быком» Гранквистом раз за разом спокойно обезвреживала угрозы.

В этот момент камера выхватила лицо Даниэле Де Росси. Судя по выражению лица 34-летнего полузащитника «Ромы» с огромной бородой, он готов был разорвать тренерский штаб. Ведь был взбешен тем, что нападающего Лоренцо Инсинье даже не отправили разминаться, хотя было очевидно, что команде необходим дополнительный форвард.

«Какого черта вы шлете разминаться меня?! Нам нужна победа, а не ничья!» — кричал опорник, указывая на игрока «Наполи».

В этом эпизоде объединились все беды сборной Италии, в сумме приведшие к печальному итогу. Джан Пьеро Вентура наверняка рассчитывал на помощь вожака в критической ситуации, а в ответ получил агрессию, непонимание. И все стало еще хуже.

Назначение Вентуры на пост главного тренера оказалось ошибкой. В январе импозантному дедушке стукнет 70. Тренировать он начал в далеком 1976-м, но никогда элитным специалистом не считался. И со сборными никогда не работал. Да, выводил в серию А «Лечче» и «Кальяри». Да, провел яркий сезон в элите с «Бари», но на второй все посыпалось… Да, он привил яркий футбол «Торино», который под его руководством впервые за 20 лет обыграл в дерби «Ювентус» и далеко прошел в Лиге Европы (где были остановлен «Зенитом»).

Но все это, согласитесь, детский лепет по сравнению с работой в сборной Италии, да еще на таком сложном историческом этапе, когда команда состоит (теперь уже состояла) наполовину из ветеранов, готовых вот-вот попрощаться с карьерой в сборной, а наполовину из представителей нового и отнюдь не самого талантливого поколения.

Разобраться в этом хитросплетении у Вентуры не получилось. Он метался от одной тактической схему к другой, использовал на протяжении большей части цикла расстановку 4−2−4, но под давлением общественности и ветеранов перешел в стыках на 3−5−2, и только еще больше запутался сам и запутал игроков. На «Сан-Сиро» действия итальянцев были порой до неприличия хаотичны и безыдейны.

Джан Пьеро ВЕНТУРА | Источник: AFP 2017

Теперь Вентура, конечно, уйдет. Более того, до конца своих дней ему не отмыться от позора.

Ему будут припоминать растерянный вид, с которым он стоял на бровке.

Будут тыкать, что он так и не простил Пелле, поспорившего с ним о замене на старте отбора.

Что не дал шанса Джовинко, который показывает феноменальную результативность. Да, в MLS, но что с того?

Что не вернул Балотелли, явно приведшего свои мозги в порядок, выступая в «Ницце»…

Со всем этим можно в теории согласиться. Но, как правильно отмечают сейчас многие в Италии, обвинить во всем престарелого Джан Пьеро будет лицемерием и несправедливостью. Проблемы куда глубже.

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Итальянские юношеские и молодежные сборные давным-давно ничего не выигрывали. А главное — в местных клубах на ведущих ролях легионеры. И не только в грандах. Так, в прошлом сезоне в стартовом составе «Удинезе» порой вообще не было места итальянцам!

Уберите Буффона с его ставшей единым целым «свитой» Кьеллини — Барцальи — Бонуччи. Уберите Де Росси. Тем более что все перечисленные кроме Бонуччи уже объявили, что за «Скуадру Адзурру» больше не сыграют. И назовите хоть одного по-настоящему звездного игрока с Апеннин. Нет такого…

И даже если бы несчастный Иммобиле шведам все-таки забил. Даже если бы Буффон в Россию приехал. Все равно такой команде ничего хорошего следующим летом не светило. Потому что одно дело кризис идей, а другое — кризис кадров.

После матча пронзительной речью в соцсетях разразился Паоло Каннаваро. Опытнейший защитник и младший брат капитана сборной Италии на победном чемпионате мира-2006 Фабио в нескольких предложениях выразил мнение большинства:

«Мы проиграли свой билет на чемпионат мира не сегодня, а 15 лет назад, когда за огромные деньги в наш футбол стали съезжаться игроки со всех уголков планеты. Они получили славу за счет наших тренеров, которые по сей день лучшие на планете. Но при этом забирали места у наших итальянских парней. Я надеюсь, что теперь, когда мы достигли дна, наконец-то случится возвращение к НАШЕМУ футболу. Мумии из руководства должны уйти — вне пределов поля тоже пора дать дорогу молодым.



Слава великому Буффону, который не сумел стать единственным игроком, выступавшим на шести чемпионатах мира, но даже в такой момент подошел к камере. Джиджи, пусть твои слезы станут последними пролитыми по итальянскому футболу! Давайте поддержим молодую Италию, которая придет на смену! Давайте вернем ту Италию, которой завидовал весь мир! Сейчас нам очень больно, но, возможно, иначе и нельзя было проснуться».