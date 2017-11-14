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14:21 (мск), источник: Р-Спорт

Райола готов лично доставить Ибрагимовича в сборную Швеции

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Мино Райола, агент Златана Ибрагимовича, заявил, что лично бы доставил своего клиента в сборную Швеции по футболу, если бы решение о возобновлении карьеры нападающего в национальной команде зависело от него.

Источник: Reuters

Сборная Швеции в понедельник по итогам стыковых матчей с командой Италии пробилась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. В настоящее время 36-летний форвард восстанавливается после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в 2018 году.

«Если бы всё зависело от меня, я бы лично доставил его (в сборную)», — цитирует Райолу Expressen.se.

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