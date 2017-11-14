Райола готов лично доставить Ибрагимовича в сборную Швеции

Источник: Reuters

Сборная Швеции в понедельник по итогам стыковых матчей с командой Италии пробилась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.

Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. В настоящее время 36-летний форвард восстанавливается после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в 2018 году.