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Райола готов лично доставить Ибрагимовича в сборную Швеции
МОСКВА, 14 ноя —
МОСКВА, 14 ноя —
Сборная Швеции в понедельник по итогам стыковых матчей с командой Италии пробилась на чемпионат мира-2018, который пройдет в России.
Ибрагимович завершил карьеру в сборной Швеции после чемпионата Европы-2016. В настоящее время 36-летний форвард восстанавливается после тяжелой травмы и должен вернуться в строй в 2018 году.
«Если бы всё зависело от меня, я бы лично доставил его (в сборную)», — цитирует Райолу Expressen.se.