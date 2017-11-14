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10:31 (мск), источник: Р-Спорт

Шведы побрили налысо Гранквиста после выхода на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Швеции побрили налысо капитана команды Андреаса Гранквиста после выхода сборной на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России.

Источник: AFP 2017

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал парням, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Я думал, они об этом забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.

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Ранее Гранквист, выступающий за «Краснодар», заявил, что намерен вернуться домой после нынешнего сезона.

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