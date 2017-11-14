Шведы побрили налысо Гранквиста после выхода на ЧМ-2018

Сборная Швеции в понедельник в ответном стыковом матче в гостях сыграла вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробилась на чемпионат мира.

«Я горд. Это был последний шанс для меня сыграть на чемпионате мира. Будет невероятно завершить свою карьеру в России на чемпионате мира. Я сказал парням, что если мы поедем на чемпионат мира, то они смогут побрить меня. Я думал, они об этом забыли, но в раздевалке они сразу же побрили меня», — цитирует Гранквиста Aftonbladet.