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09:59 (мск), источник: Р-Спорт

Буффон объявил о завершении карьеры в сборной Италии после ее невыхода на ЧМ-2018

МОСКВА, 14 ноя — Р-Спорт. Вратарь Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры в сборной Италии по футболу после невыхода команды на чемпионат мира-2018 в России.

Источник: AFP 2017

В понедельник сборная Италии в Милане сыграла со счетом 0:0 с командой Швеции в ответном стыковом матче за путевку на чемпионат мира-2018 и впервые за 60 лет осталась за бортом финального турнира. Ранее Буффон заявлял, что на 99,9% завершит спортивную карьеру после чемпионата мира в России.

«Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально, — цитирует Football Italia 39-летyнего Буффона, который расплакался по ходу интервью. — Не для меня, не для футбольного движения, а потому что мы провалили то, что могло быть действительно важным для страны. Это единственное сожаление, которое у меня есть и, конечно же, не то, что я заканчиваю свою карьеру, так как время проходит, и это правильно».

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Кроме Буффона карьеру в сборной завершают полузащитник Даниэля Де Росси и защитники Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини.

Буффон дебютировал в большом футболе в составе «Пармы» в 1995 году в матче серии А с «Миланом» и оставил свои ворота в неприкосновенности. В марте этого года 39-летний Буффон сыграл свой 1000-й матч в профессиональной карьере, проведя все 90 минут во встрече сборной Италии с командой Албании в отборочном турнире чемпионата мира-2018. Он является рекордсменом для европейских футболистов по играм за национальную сборную — сейчас в активе итальянца 175 матчей.

В составе «Ювентуса» Буффон является 10-кратным чемпионом Италии и трехкратным обладателем Кубка страны. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира-2006 и вице-чемпионом Европы-2012.

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