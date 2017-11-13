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21:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия — Швеция: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.

Источник: РИА "Новости"

В первой игре шведы дома победили со счётом 1:0.

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, Ларссон, Форсберг, Классон, Тойвонен, Берг.

Начало — в 22:45 мск.

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