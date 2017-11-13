История Эрве Ренара и его сборной Марокко, которые оставили без чемпионата мира самую сильную по составу команду Африки.
Италия — Швеция: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч
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Стали известны стартовые составы сборных Италии и Швеции на ответный матч
В первой игре шведы дома победили со счётом 1:0.
Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини.
Швеция: Ольсен,
Начало — в 22:45 мск.