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10:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рецепт успеха Хорватии: уволить тренера на финише отбора и победить

На чемпионат мира едет постоянный участник крупных турниров Хорватия во главе со звездами «Реала» и «Барселоны» Модричем и Ракитичем.

Источник: Reuters

РАДИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ШУКЕРА

Если у вашей национальной команды на финише отборочного турнира возникли трудности, но их все еще можно решить — смело отправляйте главного тренера в отставку! Проверено. Это работает.

В 2013-году прямо перед стыками главного тренера сборной Хорватии Игора Штимаца сменил Нико Ковач. В 2015-м за два тура до финиша групповой стадии полетела голова самого Ковача, а назначенный вместо него Анте Чачич был отправлен в отставку месяц назад.

Неочевидные и неожиданные решения главы Хорватского футбольного союза Давора Шукера в двух предыдущих случаях оказывались верными: и на чемпионат мира, и на Euro «шашечные» попали. Поэтому когда стало известно об увольнении Чачича, мало кто удивился в Хорватии. Но вызвало вопросы имя нового тренера — 51-летний Златко Далич с 2010 года работал в клубах с Ближнего Востока, а уровень футбола там невысок.

Однако схема Шукера сработала: на следующий день (!) после назначения Далич обыграл Украину в Киеве, а в стыковых матчах пала Греция. Может быть, и Россия вышла бы на чемпионат мира 2010 года, если бы перед играми со Словенией уволили Гуса Хиддинка?

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«АТМОСФЕРА В КОМАНДЕ МОГЛА БЫТЬ И ЛУЧШЕ»

Шукер — непопулярный чиновник в Хорватии. Лучший бомбардир в истории сборной возглавил национальный футбол в июле 2012-го, но не все им довольны. Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Горан Саблич осенью поделился инсайдами из команды.

«Могу сказать, что атмосфера в сборной Хорватии могла быть и лучше, — признался Саблич. — Болельщикам не нравится, как работает президент федерации Шукер, а еще сложилась взрывоопасная ситуация с главой загребского “Динамо” Зораном Мамичем, которого обвиняют в нечистоплотных трансферах футболистов в зарубежные клубы. Из-за этого в суд уже не раз вызывали Модрича и Ловрена».

СРНА И ДОПИНГ

Повлияла на атмосферу в команде и ситуация вокруг бывшего капитана сборной. Срна попрощался с международным футболом сразу после Euro-2016. «Я не могу передать словами ту гордость, что чувствовал, представляя свою страну на крупных турнирах, — делился эмоциями в открытом письме защитник “Шахтера”. — Это самый важный и самый печальный день в моей жизни. Я был капитаном национальной сборной Хорватии, первым среди прекрасных людей. Это было невероятно. До тех пор пока я дышу, я буду одним из вас».

Этой осенью Срна, большой профессионал и преданный футболу человек, оказался в эпицентре скандала: выяснилось, что в анализах хорвата найден запрещенный препарат. Официальных санкций Срна пока не получал, но принял решение приостановить выступления за клуб, чтобы не поставить «Шахтер» под удар.

Срне уже 35, поэтому он думает о завершении карьеры. При этом он остается верен сборной и перед ключевой встречей с Украиной экс-капитан национальной команды поддержал бывших партнеров.

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После назначения Далича хорватские СМИ сообщили, что защитник может войти в штаб нового тренера. Но пока Далич взял к себе бывшего нападающего ЦСКА Ивицу Олича.

ЛУЧШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ В ИСТОРИИ?

Перед финальной стадией отборочного турнира Олич произнес слова, который наверняка повлияли на всю команду. Теперь понятно, кто в сборной Хорватии отвечает за мотивацию. «По распространенному мнению, это поколение — сильнейшее в истории, — отметил Олич. — Никогда такого не было, чтобы семь-восемь наших игроков представляли лучшие клубы мира. И не только представляли, а были лидерами в них. Манджукич — “Ювентус”, Перишич и Брозович — “Интер”, Модрич и Ковачич — “Реал”, Ракитич — “Барселона”, Субашич — “Монако”. Как такая команда может не попасть на чемпионат мира?».

Действительно — как? Да никак! На групповом этапе чемпионата Европы «шашечные» выглядели чуть не лучше всех, но в 1/8 финала попали под удавку Португалии. Если в России Хорватии повезет, то она может повторить успех чемпионата мира 20-летней давности, когда она заняла третье место.

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