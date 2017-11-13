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01:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хорватия усыпила Грецию и вышла на чемпионат мира

Матч в Пирее оказался формальностью — Греция не смогла ничего создать у ворот «шашечных» и справедливо оказалась без ЧМ-2018.

Источник: AFP 2017

В 2011 году Греция и Хорватия в Пирее уже решали между собой, кому из них отправляться на крупный турнир. Правда, тогда речь шла не о чемпионате мира, а о европейском форуме. И стадия была другой — не стыковые матчи, а основной групповой турнир. Но на трибунах было даже горячее, чем сейчас. Кто-то из хорватов неумело воспользовался пиротехническим средством, и оно подожгло гостевую трибуну.

Хорватия тогда проиграла грекам со счетом 0:2, но в итоге обе сборные оказались на Euro. Эллины — напрямую, «шашечные» — через стыки с турками. Сейчас грекам даже этого счета не хватило бы для успеха — в Загребе они были разгромлены 1:4, так что для попадания на чемпионат мира им следовало забивать трижды. Хотя за весь отборочный этап команда Михаэля Скиббе крупно побеждала два раза — в матчах с Гибралтаром… и с Гибралтаром.

Автор единственного мяча греков в первой игре Папастатопулос даже назвал точную вероятность выхода хорватов на чемпионат мира. По словам защитника «Боруссии», «шашечные» еще до ответной игры на 95 процентов гарантировали себе путевку в Россию. Наверное, Сократис даже преуменьшил. Никогда в истории стыковых матчах никто не отыгрывал три мяча.

Вот и грекам не удалось, хотя Скиббе пытался. По сравнению с первым матчем, чемпионы Европы-2004 сделали целых шесть замен в стартовом составе. Вернулся в обойму отбывший глупую дисквалификацию Манолас, появились атакующие игроки Христодулопулос и Бакасетас, а схема греков трансформировалась из 3−5−1−1 в 4−2−3−1.

Но рожденный защищаться не способен научиться нападать за пару дней. У греков еще при Отто Рехагеле отмерла функция атаковать, а в Пирее им нужно было атаковать много. Не получилось. Хорваты понимали, что греки будут заниматься не своим делом и великодушно предоставили им мяч. Естественно, хозяева не понимали, как распоряжаться таким богатством, и все их неспешные атаки затухали далеко от штрафной. А «шашечные» из кожи вон не лезли. А зачем? Счет комфортный, соперник еле колышется — не двигайся с места и все. Так хорваты и сделали. Только иногда вылезали к чужой штрафной, хотя почти все удары оказались неопасными. Кроме одного — в конце первого тайма Перишич сотряс штангу. Пожалуй, это был единственный момент, достойный просмотра.

Греция и во втором тайме продолжала имитировать позиционные атаки, но делала это нелепо. Хотя однажды забила, но из положения «вне игры» — Торосидис туда залез перед тем, как отдать голевую передачу Тахцидису. Этот удар можно было засчитать в качестве попадания в створ, но ассистент арбитра поднял флажок раньше. Поэтому первого удара в створ в этой игре пришлось ждать аж до 87-й минуты, когда Тахцидис послал мяч точно в Субашича. Унылый матч, но хорватам это только за счастье. Они немножко потерпели — и отправились в Россию.

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