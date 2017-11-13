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01:02 (мск), источник: ТАСС

Сборная Хорватии по футболу отобралась на чемпионат мира 2018 года

ТАСС, 13 ноября. Сборная Хорватии по футболу сыграла вничью с командной Греции со счетом 0:0 в ответном стыковом матче и отобралась в финальную часть чемпионата мира — 2018. Встреча прошла в Греции.

В первом стыковом матче в Загребе сборная Хорватии добилась крупной победы (4:1). Таким образом, по сумме двух матчей в финальную часть чемпионата мира вышли хорватские футболисты.

В отборочном турнире хорватская команда финишировала в группе I вслед за исландцами. Сборная Хорватии принимала участие в четырех чемпионатах мира (1998, 2002, 2006 и 2014). Лучшим результатом команды является третье место на мировом первенстве 1998 года.

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Сборная Хорватии стала 28-м участником финальной части чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная Америка); Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.

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