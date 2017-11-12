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22:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швейцарии вышла на чемпионат мира по футболу 2018 года

ТАСС, 12 ноября. Футболисты сборной Швейцарии сыграли вничью с командной Северной Ирландии со счетом 0:0 в ответном стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2018 года и обеспечили себе участие в турнире. Игра прошла в Базеле.

Источник: AFP 2017

Первая встреча в Белфасте завершилась со счетом 1:0 в пользу швейцарцев.

В отборочном турнире швейцарская команда финишировала второй в группе B, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей. Сборная Швейцарии примет участие в четвертом чемпионате мира подряд, всего же это будет 11-м выступлением на мировом первенстве. Наилучшим результатом команды является участие в четвертьфинале турнира (1934, 1938 и 1954).

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Сборная Швейцарии стала 27-м участником финальной части чемпионата мира. На турнире также сыграют сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Египта, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Жеребьевка финальной стадии пройдет в Москве 1 декабря.

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