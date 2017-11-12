Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: РФ посадит Финляндию на "голодный паек" оставив без хлеба
7 неловких вопросов сексологу
14-летний мальчик поворачивает голову на 180 градусов (видео)
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
СМИ: для дома губернатора Кобылкина купили унитаз за 8 млн руб.
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел0
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
17:00
Зенит-21
Оренбург2
Футбол. Сборные
17:00
Мальта0
Эстония3
Футбол. Первый дивизион
16:00
Балтика6
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Кубань0
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов2
Химки0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Ротор-Волгоград1
Тюмень2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Авангард К3
Томь3
Футбол. Первый дивизион
13:00
Олимпиец2
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей2
Тамбов0
Футбол. Первый дивизион
08:00
Луч-Энергия3
Шинник1
Все события
Пойдем на дно, но «Газпрому» не сдадимся: соцсети высмеяли Литву
Украинская компания требует у РФ $1 млн за катер
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон отыграл 16 позиций
Российские конькобежки установили мировой рекорд на этапе КМ
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
Анджелина Джоли затмила всех на премии в Голливуде (фото)
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
21:33 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с египтянами в заключительном матче отбора ЧМ

МОСКВА, 12 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с командой Египта в заключительном матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в африканской зоне.

Источник: РИА "Новости"

Игра шестого тура в группе Е, прошедшая в воскресенье в Гане, завершилась со счетом 1:1. На гол Махмуда Абдельразека (61-я минута) хозяева ответили точным ударом Эдвина Гьяси (64).

В другом матче квартета Е сборная Конго на своем поле сыграла вничью с командой Уганды — 1:1.

Египтяне 8 октября победили команду Конго (2:1) и досрочно вышли в финальную стадию чемпионата мира в России. По итогам шести туров в квартете Е сборная Египта набрала 13 очков, далее следуют команды Уганды (9), Ганы (7) и Конго (2).

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве. Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

Египет
НовостиМатчиСоставСтатистика
Гана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Сборная России заняла второе место на Кубке Карьяла по хоккею
Хоккеисты олимпийской сборной России выиграли Кубок Германии
Феттель выиграл Гран-при Бразилии, Хэмилтон отыграл 16 позиций
Российские конькобежки установили мировой рекорд на этапе КМ
Олег Знарок подвел итоги Кубка Карьяла
ФХР продолжит работу по возвращению россиян из Северной Америки
ЦСКА одержал шестую победу подряд в Единой лиге ВТБ
Новости
Авто
Эксклюзив: УАЗ сделает «праворульку» американскими руками Как стало известно «Авто Mail.Ru», УАЗ собирается наладить экспорт праворульных моделей. Причем разработкой и сборкой таких машин займется не сам завод, а компания DEVOLRO из Майами
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
«От жизни все умирают»: 20 остроумных цитат Михаила Задорнова На 70-м году жизни скончался известный российский сатирик, актер и писатель Михаил Задорнов. Вспоминаем самые тонкие и мудрые высказывания из его выступлений и книг
Недвижимость
Дома «Буденовского городка» в Москве, попавшие в реновацию, сохранят
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Принято решение об обязательном страховании жилья россиян
Леди
«Гештальт» и другие слова, которые употребляют неправильно Многие психологические термины начинают использовать обычные люди, перевирая их смысл. Проверь себя, а вдруг и ты этим грешишь?
Дети
Бейонсе впервые появилась на публике с близнецами (фото) Фанаты певицы пришли в восторг от милых фотографий Сэра и Руми.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь