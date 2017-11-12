Футболисты сборной Ганы сыграли вничью с египтянами в заключительном матче отбора ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Игра шестого тура в группе Е, прошедшая в воскресенье в Гане, завершилась со счетом 1:1. На гол Махмуда Абдельразека (61-я минута) хозяева ответили точным ударом Эдвина Гьяси (64).

В другом матче квартета Е сборная Конго на своем поле сыграла вничью с командой Уганды — 1:1.

Египтяне 8 октября победили команду Конго (2:1) и досрочно вышли в финальную стадию чемпионата мира в России. По итогам шести туров в квартете Е сборная Египта набрала 13 очков, далее следуют команды Уганды (9), Ганы (7) и Конго (2).