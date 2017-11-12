Как никому не нужный в Европе тренер-ноунейм вывел Марокко на ЧМ

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Летом 1998 года, когда Юссеф Шиппо, Мустафа Хаджи и другие выходцы из Марокко на равных играли с Норвегией и громили Шотландию на чемпионате мира во Франции, многие узнали о том, что в Африке и правда есть добротный футбол.

11-летний Мехди Бенатия неистово болел за свою команду во французской деревушке Куркурон, а 5-летний Хаким Зиеш ещё мало что осознавал и даже представить не мог, что когда-нибудь станет лидером сборной Марокко. 30-летний Эрве Ренар только приучал себя делать записи в первом блокноте, одном из сотен, исписанных им впоследствии за тренерскую карьеру. Его путь игрока подошёл к концу — он не тянул уровень даже заштатного «Драгуньяна». Зато клуб был готов дать возможность защитнику с яркими проблесками тренерской мысли попробовать себя на новом поприще. Записывавший тактические детали команд на ЧМ-98 Ренар и представить не мог, как всё обернётся спустя почти 20 лет.

На 20 лет команда Марокко останется без крупных международных турниров. На 20 лет Эрве Ренар покинет родную страну и начнёт чертить замысловатую кривую тренерской карьеры. Спустя 20 лет он построит одну из самых зажигательных и качественных национальных команд и вместе с ней пробьётся на чемпионат мира, впервые став героем в родной стране, где на него так долго не обращали внимания и где на нём давно поставили клеймо «профнепригоден».

Ноябрьским вечером 2017 года сборная Марокко обыграла на выезде Кот-д’Ивуар и оформила билет на чемпионат мира. С ума сошла не только североафриканская страна, где тысячи жителей гуляли до утра и сигналили клаксонами так, что у не интересующихся футболом сограждан не было шансов уснуть…

… но и многие города Европы, где проживает огромное количество выходцев из Африки. Во Франции всё прошло мирно.

А вот в бельгийском Брюсселе пострадали витрины и даже один автомобиль. Там гуляния пошли совсем не по тому руслу. В подтрибунных помещениях стадиона в Абиджане Жервиньо тем временем рассказывал, какой позор для Кот-д’Ивуара остаться без чемпионата мира, а тренер ивуарийцев Марк Вильмотс признавался, что не знает, каким будет его будущее. Специалист, которому прочили большие успехи и ставили в пример, уступил малоизвестному герою, будто сошедшему с со страниц романов Жюля Верна.

Эрве Ренар, кажется, был создан для путешествий. Потомившись до 30 лет на родине, он начал странствия по всему миру, пробуя тренировать команды из Китая, Англии, Анголы, Алжира, Ганы. Несколько раз возвращался во Францию, чтобы попробовать себя на новом уровне у руля «Сошо» и «Лилля». Несмотря на то, что команды показывали симпатичный футбол, оба раза провалился и открыто признал, что тренировать клубы — это не его. Ренар считает, что футболистам не хватает мотивации, чтобы защищать клубные цвета так же, как флаг своей страны. Ну, а работа в трансферные окна его никогда особо не увлекала.

Эрве углубился в джунгли Замбии, и там нашёл первый успех — выход в четвертьфинал КАН с ребятами, привыкшими тренироваться на песке, стал для многих откровением. Спустя два года он и вовсе превратился в национального героя — победа абсолютно средней сборной Замбии на Кубке Африканских Наций сделала Ренару имя на континенте, а сам он получил почётное гражданство нищей страны с юга Африки, единственной отрадой которой ненадолго стал футбол.



Потом была работа со звёздами Кот-д’Ивуара, успех золотого поколения с берега слоновой кости, которое до Ренара никак не могло реализовать свой потенциал. После финального свистка, стянув с себя футболку, он долго танцевал перед болельщиками вместе со своими игроками. В качестве тренера, впервые в истории выигравшего КАН с двумя разными сборными.

Источник: Reuters

Ну, а потом работа со сборной Марокко. Путешественник Эрве достал походный блокнот и принялся строить одну из самых ярких сборных континента. Он сплотил всю команду вокруг единой идеи — опытный Бенатиа, мальчик из «Реала» Хакими, умудрённый скитаниями Амбарат, звезда Эредивизии Зиеш и даже вечно инфантильный Буссуфа рвали соперников в отборе. Где-то ловили кураж и расстреливали оппонента кучей голов. Где-то — терпели и ждали своего шанса.