Датчане и ирландцы сыграли вничью в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Ответный стыковой матч пройдет 14 ноября в Дублине.
В отборочном турнире сборная Ирландии заняла второе место в группе D (напрямую вышла команда Сербии). Датская команда финишировала второй в группе Е (первое место заняла сборная Польши).
Ирландские футболисты трижды играли на чемпионате мира. Наивысшим достижением команды является участие в четвертьфинале турнира 1990 года. Сборная Дании принимала участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат — участие в четвертьфинале (1998).
Участие на турнире обеспечили себе сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.