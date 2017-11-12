Датчане и ирландцы сыграли вничью в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

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Ответный стыковой матч пройдет 14 ноября в Дублине.

В отборочном турнире сборная Ирландии заняла второе место в группе D (напрямую вышла команда Сербии). Датская команда финишировала второй в группе Е (первое место заняла сборная Польши).

Ирландские футболисты трижды играли на чемпионате мира. Наивысшим достижением команды является участие в четвертьфинале турнира 1990 года. Сборная Дании принимала участие в четырех чемпионатах мира, лучший результат — участие в четвертьфинале (1998).

Участие на турнире обеспечили себе сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Сенегала, Марокко и Туниса.