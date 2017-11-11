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23:28 (мск), источник: ТАСС

Оргкомитет ЧМ-2018 изучит отзывы болельщиков о логистике в Лужниках

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет «Россия-2018» внимательно изучит отзывы болельщиков о неудачной организации логистики после окончания товарищеского футбольного матча между сборными России и Аргентины. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

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Игра состоялась в субботу в Москве и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Данный матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, которая велась с 2013 года. Встреча собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России по официальным данным. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи», — сказал Мутко по телефону.

«Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами “Лужники”, но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — отметил вице-премьер РФ.

«Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», — сказал Мутко.

Стадион «Лужники» примет семь матчей чемпионата мира, в том числе игру открытия и финал.

Россия 0:1
Первый тайм: 0:0
Аргентина
11.11.2017, 16:00 матчи: Сборные Лужники
Главные тренеры
Станислав Черчесов Хорхе Сампаоли
Голы
  Серхио Агуэро 86′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 1
Виктор Васин 5
Федор Кудряшов 13
Георгий Джикия 6
Денис Глушаков 8
Федор Смолов 9
46′ Мариу Фернандес 2
Игорь Смольников 28
88′ Константин Рауш 22
Антон Заболотный 17
69′ Далер Кузяев 19
Александр Ерохин 21
82′ Александр Кокорин 9
Алексей Миранчук 15
46′ Дмитрий Полоз 7
Алан Дзагоев 10
1 Серхио Ромеро
4 Херман Пеццела
14 Хавьер Маскерано
17 Николас Отаменди
10 Лионель Месси (к)
13 Матиас Краневиттер
18 Эдуардо Сальвио 78′
26 Кристиан Павон
11 Анхель Ди Мария 75′
16 Диего Перотти
8 Энцо Перес 87′
19 Эвер Банега
20 Джовани Ло Сельсо 59′
22 Алехандро Дарио Гомес
9 Серхио Агуэро 87′
21 Пауло Дибала
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 7
3 Удары (всего) 13
1 Удары в створ 7
2 Угловые 8
12 Фолы 8
3 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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