Оргкомитет ЧМ-2018 изучит отзывы болельщиков о логистике в Лужниках

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Игра состоялась в субботу в Москве и завершилась победой аргентинцев со счетом 1:0. Данный матч стал первым на стадионе «Лужники» после реконструкции, которая велась с 2013 года. Встреча собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России по официальным данным. Многие болельщики в социальных сетях жаловались на организацию выхода со стадиона и прохода до метро.

«Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос. Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи», — сказал Мутко по телефону.

«Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях. Да, в этот раз пока организацией занимались сами “Лужники”, но давайте помнить, что это фактически новый стадион, тут новая команда, новая логистика, новые стюарды», — отметил вице-премьер РФ.

«Мы все вместе готовимся к предстоящему чемпионату мира, сделаем все необходимое, чтобы посещение матчей было максимально комфортным для всех», — сказал Мутко.