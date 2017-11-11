Сборные Марокко и Туниса пробились в финальный турнир ЧМ-2018
Тунис и Марокко завоевали путевки в финальный турнир чемпионата мира 2018 года, победив в своих отборочных группах в африканской зоне.
Тунис и Марокко завоевали путевки в финальный турнир чемпионата мира 2018 года, победив в своих отборочных группах в африканской зоне.
Тунис в последнем туре дома сыграл вничью с Ливией (0:0) и набрал 14 очков в шести матчах. В группе А команда, прозванная «карфагенскими орлами», опередила ДР Конго (13 баллов), Ливию (4) и Гвинею (3).
Марокканцы в группе С в последнем туре на выезде переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:0. В первом тайме по голу забили два защитника — Набиль Дирар, выступающий в Турции за «Фенербахче», и капитан команды Мехди Бенатия из туринского «Ювентуса». Сборная Марокко набрала 12 очков и опередила в турнирной таблице Кот-д'Ивуар (8), Габон (6) и Мали (4).
Для сборной Туниса предстоящий финальный турнир станет пятым за всю историю. Ранее команда выступала на мундиалях в 1978, 1998, 2002 и 2006 гг., и каждый раз вылетала после группового турнира. В апреле 2017 года поляка Хенрика Касперчака на посту главного тренера сменил местный специалист Набиль Маалуль. Будучи футболистом, он провел 74 матча за национальную команду и забил 11 голов, но на чемпионатах мира ни разу не играл.
Марокканцы поедут на чемпионат мира также в пятый раз, но впервые за 20 лет. Ранее в 1970, 1994 и 1998 гг. «атласские львы» вылетали на стадии группового турнира, а в 1986 году дошли до 1/8 финала, сборной ФРГ со счетом 0:1. Тогда единственный мяч на 88-й минуте забил Лотар Маттеус. С февраля 2016 года сборную Марокко тренирует француз Эрве Ренар. Он стал первым специалистом, выигравшим Кубок африканских наций с двумя разными командами. В 2012 году Ренар победил на турнире с Замбией, а в 2015-м — с Кот-д'Ивуаром.
В настоящий момент известны 26 финалиста чемпионата мира. Это Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия,
Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в 18.00 по московскому времени и пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Команды, которые пробились в финальную часть чемпионата мира, будут разбиты на четыре корзины в соответствии со своим рейтингом. В ходе жеребьевки они разделятся на восемь групп по четыре команды в каждой. Одним из восьми ассистентов на церемонии выступит Никита Симонян, бывший футболист сборной СССР. Имена остальных ассистентов будут объявлены позднее.
Чемпионат мира по футболу — 2018 стартует 14 июня и завершится 15 июля. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. Мундиаль примут Москва («Лужники» и «Спартак»),