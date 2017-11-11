Сборные Марокко и Туниса пробились в финальный турнир ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Тунис в последнем туре дома сыграл вничью с Ливией (0:0) и набрал 14 очков в шести матчах. В группе А команда, прозванная «карфагенскими орлами», опередила ДР Конго (13 баллов), Ливию (4) и Гвинею (3).

Тунис

ДР Конго, спасибо за борьбу! pic.twitter.com/WncP35ceB7 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 ноября 2017 г.

Марокканцы в группе С в последнем туре на выезде переиграли Кот-д'Ивуар со счетом 2:0. В первом тайме по голу забили два защитника — Набиль Дирар, выступающий в Турции за «Фенербахче», и капитан команды Мехди Бенатия из туринского «Ювентуса». Сборная Марокко набрала 12 очков и опередила в турнирной таблице Кот-д'Ивуар (8), Габон (6) и Мали (4).

Марокко??, добро пожаловать на #ЧМ2018!

Кот-д'Ивуар, Габон и Мали - удачи в следующий раз pic.twitter.com/Ivby9CwEnn — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 ноября 2017 г.

Для сборной Туниса предстоящий финальный турнир станет пятым за всю историю. Ранее команда выступала на мундиалях в 1978, 1998, 2002 и 2006 гг., и каждый раз вылетала после группового турнира. В апреле 2017 года поляка Хенрика Касперчака на посту главного тренера сменил местный специалист Набиль Маалуль. Будучи футболистом, он провел 74 матча за национальную команду и забил 11 голов, но на чемпионатах мира ни разу не играл.

Сборная Туниса выиграла отборочную группу А в Африке и в раз сыграет на Чемпионате мира FIFA #ЧМ2018! Поздравляем «орлов Карфагена»! pic.twitter.com/R1OTFJmBN2 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 ноября 2017 г.

Марокканцы поедут на чемпионат мира также в пятый раз, но впервые за 20 лет. Ранее в 1970, 1994 и 1998 гг. «атласские львы» вылетали на стадии группового турнира, а в 1986 году дошли до 1/8 финала, сборной ФРГ со счетом 0:1. Тогда единственный мяч на 88-й минуте забил Лотар Маттеус. С февраля 2016 года сборную Марокко тренирует француз Эрве Ренар. Он стал первым специалистом, выигравшим Кубок африканских наций с двумя разными командами. В 2012 году Ренар победил на турнире с Замбией, а в 2015-м — с Кот-д'Ивуаром.

Сборная Марокко едет на свой Чемпионат мира!



Поздравляем и добро пожаловать в Россию! pic.twitter.com/hWTDsSq17v — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 11 ноября 2017 г.

В настоящий момент известны 26 финалиста чемпионата мира. Это Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко и Тунис. Отборочный турнир завершится 15 ноября.

Жеребьевка чемпионата мира состоится 1 декабря в 18.00 по московскому времени и пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Команды, которые пробились в финальную часть чемпионата мира, будут разбиты на четыре корзины в соответствии со своим рейтингом. В ходе жеребьевки они разделятся на восемь групп по четыре команды в каждой. Одним из восьми ассистентов на церемонии выступит Никита Симонян, бывший футболист сборной СССР. Имена остальных ассистентов будут объявлены позднее.