Футболисты сборных Замбии и Камеруна сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Ндоле, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Патсон Дака (26-я минута) и Бриан Мвила (64), у гостей отличились Андре-Франк Замбо (31) и Банана Яя (90).

Сборная Замбии закончила отборочный турнир на втором месте в таблице группы, набрав в шести матчах 8 очков. Команда Камеруна с 7 очками заняла третье место. Первое место в квартете досрочно заняла сборная Нигерии (14), которая пробилась в финальную часть ЧМ-2018.