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19:37 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборных Замбии и Камеруна сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Замбии на своем поле сыграли вничью с командой Камеруна в матче заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира-2018, который пройдет в России, в зоне Конфедерации африканского футбола (CAF).

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, прошедшая в субботу в Ндоле, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Патсон Дака (26-я минута) и Бриан Мвила (64), у гостей отличились Андре-Франк Замбо (31) и Банана Яя (90).

Сборная Замбии закончила отборочный турнир на втором месте в таблице группы, набрав в шести матчах 8 очков. Команда Камеруна с 7 очками заняла третье место. Первое место в квартете досрочно заняла сборная Нигерии (14), которая пробилась в финальную часть ЧМ-2018.

Согласно регламенту отборочного турнира в зоне CAF, путевки на турнир в Россию получают только победители групп.

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