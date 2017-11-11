Футболисты сборных Замбии и Камеруна сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча группы В, прошедшая в субботу в Ндоле, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Патсон Дака (26-я минута) и Бриан Мвила (64), у гостей отличились
Сборная Замбии закончила отборочный турнир на втором месте в таблице группы, набрав в шести матчах 8 очков. Команда Камеруна с 7 очками заняла третье место. Первое место в квартете досрочно заняла сборная Нигерии (14), которая пробилась в финальную часть ЧМ-2018.
Согласно регламенту отборочного турнира в зоне CAF, путевки на турнир в Россию получают только победители групп.