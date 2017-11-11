До свидания, Италия? Буффону не позавидуешь

Источник: AFP 2017

Игра на стадионе с гостеприимным названием «Friends Arena» началась с удара локтем по лицу Бонуччи. Обслуживавший встречу Джюнейт Чакыр Маркуса Берга, провинившегося в эпизоде, простил и выписал ему желтую карточку. Для нападающего тем самым был дан «зеленый свет». И он творил, что хотел.

Возмущение итальянцев понять можно. Судья ошибался не в их пользу. Но насколько обоснованными могут быть эти претензии, если учитывать тот факт, что, владея мячом 64% времени, они создали только один голевой момент. И он стал результатом не командных взаимодействий, а хорошего дальнего удара Матео Дармиана. Все остальное время итальянцы потратили на бесчисленное количество подач в штрафную, поперечные передачи с одного фланга на другой или назад.

Игра в Стокгольме подтвердила актуальность крылатого выражения про то, как обманчива бывает статистика. Италия сделала за матч в сумме 576 передач (498 точных), но почти не играла на обострение. В закрытой игре нанесла 8 ударов (2 в створ), подала 7 угловых и на гол не наиграла. Отражением выступления всей команды стала блеклая игра дуэта форвардов Иммобиле-Белотти. Шансов выйти на ударную позицию соперник им не предоставил. А партнеры действовали прямолинейно. Отсюда полное отсутствие моментов у чужих ворот.

Не сказать, чтобы у шведов их было великое множество. Символично, что забили они благодаря везению. Первый же удар Йоханссона, вышедшего на замену, Де Росси сделал голевым. Тем не менее, гол хозяев выглядел более логичным, потому что давление, которое временами оказывали Классон, Тойвонен, Берг и Форсберг на итальянскую оборону, было заметным. И было ощущение, что игра идет по их сценарию и примерно такой они себе ее и представляли. Много борьбы, минимум невынужденных потерь и слаженные действия в середине поля. Вот все, на что они делали ставку. А гол принесла им госпожа удача.

Будет обидно, если Буффон так и не побьет мировой рекорд и не сыграет на шестом первенстве планеты. Он когда-то начинал карьеру в сборной в стыковых матчах (против сборной России в 97-м), увы, на этой же стадии она может завершиться. Чтобы избежать печальной участи, Буффону нужно будет постараться отстоять на ноль 13-го ноября в Милане. Если же этого сделать не удастся, на гол шведов необходимо будет ответить тремя своими.