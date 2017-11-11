Новая Зеландия и Перу разошлись миром в первой стыковой игре

Игра, прошедшая в субботу в Веллингтоне (Новая Зеландия), закончилась со счетом 0:0. За сборную Перу все 90 минут отыграл полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Ответный стыковой матч состоится 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния по итогам двух игр получит путевку на чемпионат мира в России, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.