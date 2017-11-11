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11:27 (мск), источник: Р-Спорт

Новая Зеландия и Перу разошлись миром в первой стыковой игре

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборных Новой Зеландии и Перу сыграли вничью в первом стыковом матче за выход на чемпионат мира 2018 года в России.

Источник: AFP 2017

Игра, прошедшая в субботу в Веллингтоне (Новая Зеландия), закончилась со счетом 0:0. За сборную Перу все 90 минут отыграл полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан.

Ответный стыковой матч состоится 15 ноября в Лиме. Победитель противостояния по итогам двух игр получит путевку на чемпионат мира в России, который состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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