Италия в шаге от провала: неужели Буффон не приедет в Россию?

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ИТАЛЬЯНСКИЕ СТРАХИ И ВАЖНЫЙ ГОСТЬ ИБРАГИМОВИЧ

Для Италии это был больше, чем матч года. Достаточно было просто взглянуть на обложки ведущих спортивных газет, прочитать все эти лозунги, написанные крупным шрифтом: «Мы верим!», «Мы — Италия!», «Отвезите нас на чемпионат мира!», и на расстоянии прочувствовать всеобщее волнение, захлестнувшее Апеннины.

Обложки ведущих итальянских спортивных изданий перед матчем со Швецией.

Италия боялась. Наверное, не столько соперника, сколько самой себя: слабости поколения, называемого самым бедным на таланты в истории страны, сомнительных решений тренера Джампьеро Вентуры (чего только стоит самоубийственная расстановка 4−2−4 против Испании), которые уже привели к провалу концовки группового отборочного турнира, а также колоссального давления со всех сторон.

Казалось бы, чуть больше года назад Антонио Конте показывал на Euro-2016 всему футбольному миру, как построить качественную команду, не имея под рукой звездных игроков. Теперь же ситуация дошла до того, что самооценка некогда великой футбольной нации стремительно упала. И многие в Италии уже всерьез допускают, что впервые с 1958 года (!) чемпионат мира пройдет без их любимой сборной, а великий Буффон не сможет завершить международную карьеру в России, где его очень и очень ждут.

ОДИН УДАР ЗА 45 МИНУТ

Первый тайм показал, что опасения гостей были вовсе не напрасны: Швеция смотрелась куда быстрее и злее, лучше понимала, что ей делать на поле, больше атаковала и увереннее защищалась. Уже стартовые минуты позволили ощутить настрой хозяев: для начала Тойвонен с удовольствием заехал локтем в нос Бонуччи, затем Форсберг получил возможность исполнить штрафной с опаснейшей точки, а следом все тот же Тойвонен вырвался на удар в игровой ситуации. Пусть мяч каждый раз проходил чуть мимо, однако Ибрагимович, расположившийся на трибуне, агрессией родной сборной остался доволен.



One very interested spectator in Solna... pic.twitter.com/psv8y9ZHCK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 10 ноября 2017 г.

Продолжения, правда, не последовало — несмотря на видимое игровое преимущество, опасные моменты давались Швеции с трудом, сказывался не самый высокий класс атакующей линии. Да и тройка Кьеллини-Бонуччи-Барцальи с Буффоном за спиной — единственная конструкция в сборной Италии, которая пока не разрушилась под воздействием времени и гениальности Вентуры.

Но у шведов имелись хотя бы подходы и попытки — а их соперник не мог похвастаться и этим. На игру «Скуадры Адзурры» на чужой половине без слез смотреть было невозможно. Выход из обороны базировался на двух банальных принципах: либо Бонуччи бестолково забрасывал мяч вперед на пару форвардов, либо мяч следовал на фланги, где Дармиан и Кандрева пытались расшевелить наступления индивидуальными забегами. Получилось лишь раз за тайм, причем в самом начале, когда Белотти после навеса перевисел всех в воздухе и мягко пробил в направлении дальнего угла. Немного не попал.

1 - #Italy fired only 1 shot in the first 45 minutes of play vs Sweden: only against Spain (October 2016) they fired less shots (0) in a first half of these WC Qualifying. Problems. #SwedenItaly — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 ноября 2017 г.

Это была единственная попытка удара от Италии за первый тайм. Центральные хавбеки болтались по полю без мяча, Иммобиле и Белотти задирали головы, отчаянно поднимали руки и дублировали друг друга, а один из самых ярких сегодняшних игроков страны — Инсинье из прекрасного «Наполи» — сидел на замене, став жертвой тактики 3−5−2. Тогда как бедняга Верратти, на которого очень надеялись, отметился лишь подкатом на чужой половине поля. Арбитр оценил фол желтой карточкой — а это значит, что в ответном матче Вентуре придется обойтись без своего лидера.

РИКОШЕТ ПОДВЕЛ БУФФОНА

Если первый тайм стал для «Скуадры Адзурры» просто невзрачным (хотя уже по его ходу в социальных сетях в очередной раз набирал обороты хэштег #VenturaOut), то вторая половина и вовсе приблизила итальянцев к катастрофе. Плохо сыграв на подборе после аута у своей штрафной на 60-й минуте, гости позволили вышедшему на замену Юханссону нанести удар. Он у 27-летнего футболиста греческого АЕК совсем не получился — мяч несильно летел в сторону Буффона. Однако по пути задел ногу Де Росси — и предательски нырнул в другой угол.

В оставшееся время итальянцам пришлось рисковать и лезть вперед, обстреливать штрафную многочисленными подачами, а ворота — дальними ударами. Однако момент гости создали, пожалуй, только один — Дармиан сотряс штангу со средней дистанции. На 76-й минуте Вентура все-таки бросил в бой Инсинье, но было уже поздно: шведы стояли стеной.

Да, 0:1 перед домашним матчем — не самый безнадежный результат. Но глядя на такую унылую, усталую сборную Италии с потухшими глазами и безыдейными атаками, совершенно нет уверенности, что она способна отыграться в ответной встрече в понедельник, 13 ноября на «Сан-Сиро».