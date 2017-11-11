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01:01 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Алжира сыграли вничью с нигерийцами в матче отбора на ЧМ-2018

МОСКВА, 11 ноя — Р-Спорт. Футболисты сборной Алжира сыграли вничью с командой Нигерии в своем заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Источник: AFP 2017

Встреча группы B третьего отборочного раунда в зоне Африканской конфедерации футбола, прошедшая в пятницу в Алжире, завершилась со счетом 1:1. На гол Джона Огу (62-я минута) хозяева ответили точным ударом Ясина Браими, реализовавшего на 88-й минуте пенальти.

Нигерийцы, которые ранее досрочно оформили выход в финальную часть чемпионата мира, набрали 14 очков и заняли первое место в квартете В. Сборная Алжира с двумя набранными баллами стала последней.

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