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Футболисты сборной Алжира сыграли вничью с нигерийцами в матче отбора на ЧМ-2018
МОСКВА, 11 ноя —
МОСКВА, 11 ноя —
Встреча группы B третьего отборочного раунда в зоне Африканской конфедерации футбола, прошедшая в пятницу в Алжире, завершилась со счетом 1:1. На гол Джона Огу (62-я минута) хозяева ответили точным ударом Ясина Браими, реализовавшего на 88-й минуте пенальти.
Нигерийцы, которые ранее досрочно оформили выход в финальную часть чемпионата мира, набрали 14 очков и заняли первое место в квартете В. Сборная Алжира с двумя набранными баллами стала последней.