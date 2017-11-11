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01:11 (мск), источник: ТАСС

Шведские футболисты обыграли итальянцев в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

ТАСС, 11 ноября. Сборная Швеции по футболу одержала победу над командной Италии со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира — 2018. Встреча прошла в Швеции.

Мяч на 61-й минуте забил Якоб Йоханссон. Ответный матч между сборными Италии и Швеции пройдет 13 ноября в Милане.

Сборная Швеции в отборочном турнире заняла второе место в группе A, набрав 19 очков и уступив первую строчку команде Франции. Итальянцы с 23 очками стали вторыми в группе G, пять баллов уступив испанцам.

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На данный момент известны 24 команды, которые примут участие в чемпионате мира — сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины и Сенегала.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.

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