Шведские футболисты обыграли итальянцев в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Мяч на 61-й минуте забил Якоб Йоханссон. Ответный матч между сборными Италии и Швеции пройдет 13 ноября в Милане.

Сборная Швеции в отборочном турнире заняла второе место в группе A, набрав 19 очков и уступив первую строчку команде Франции. Итальянцы с 23 очками стали вторыми в группе G, пять баллов уступив испанцам.

На данный момент известны 24 команды, которые примут участие в чемпионате мира — сборные России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины и Сенегала.