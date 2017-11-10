Сборная Сенегала досрочно вышла на чемпионат мира 2018 года

Голом отметился Диафра Сахо (12-я минута), еще один мяч полузащитник южноафриканцев Тамсанга Мхинзе отправил в собственные ворота (38).

В турнирной таблице группы D сборная Сенегала, набрав 11 очков, за тур до финиша отборочного турнира обеспечила себе первое место. В активе сборных Буркина-Фасо и Кабо- Верде по шесть очков, у команды ЮАР — четыре.

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Команды провели матч 12 ноября 2016 года в ЮАР, который завершился победой хозяев (2:1). В марте этого года Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно дисквалифицировала ганского судью той встречи Джозефа Лампти за «влияние на результат игры» и назначила переигровку встречи.

Сборная Сенегала во второй раз в своей истории пробилась в финальный раунд чемпионата мира. На турнире 2002 года, который проходил в Японии и Южной Корее, сенегальцы дошли до четвертьфинала, где уступили будущему бронзовому призеру команде Турции. Также сборная Сенегала является серебряным призером Кубка африканских наций 2002 года. Сенегальцы стали 24-й командой, пробившейся на чемпионат мира, после сборных России, Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии и Аргентины.