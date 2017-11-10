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12:48 (мск), источник: Советский спорт

С Буффоном, но без Ибры. Италия против Швеции

Вечером в пятницу серия отборочных матчей к чемпионату мира продолжится противостоянием Италии и Швеции.

Источник: Reuters

А глубокой ночью и ранним утром в субботу будут сыграны два межконтинентальных стыка.

Италия — Швеция

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После Евро-2004 и «nordic victory» встречи итальянцев с шведами стали принципиальными. Тогда, напомним, Швеция и Дания выбили «скуадру адзурру» из турнира, сыграв в заключительном туре групповой стадии между собой вничью (2:2), которая категорически не устраивала команду Джованни Трапаттони. С тех пор команды дважды играли друг против друга, и оба раза сильнее оказывались итальянцы. В обоих случаях со счетом 1:0. Такой счет в первом стыковом матче Италию устроит, но она вправе рассчитывать на большее. Потому что Швеция без Ибрагимовича, завершившего карьеру в сборной, не так опасна. Особенно на выезде. В пяти гостевых матчах отбора скандинавы трижды проиграли. И всякий раз пропускали больше одного мяча за игру. А проход в стыки получили лишь по дополнительным показателям, опередив по лучшей разнице мячей несчастную Голландию.

Италия в своей группе опередила третью команду на целых десять очков. Побороться за первую позицию не получилось из-за безупречного выступления Испании. Джанпьеро Вентура подвергся шквалу критики за крупное поражение в Мадриде (0:3) и сенсационной ничьей с Македонией в Турине (1:1). Решающая потеря очков пришлась на конец отборочной кампании и стала поводом для разговоров о несоответствии фигуры тренера Вентуры уровню занимаемой им должности.

Так или иначе, цифры говорят в пользу четырехкратных чемпионов мира. С 1962-го года они регулярно пробивались на мировые форумы. А единственное участие Италии в стыковых баталиях пришлось на отбор к ЧМ-1998, когда ей противостояла российская сборная. Одолев соперника дома и сыграв вничью в заснеженной Москве (1:0 и 1:1), Буффон и компания пробились в финальную часть турнира. В случае повторения удачного сценария, Буффон получит шанс в рекордный шестой раз сыграть на чемпионате мира.

Гондурас — Австралия

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Сборная Гондураса попадает на крупные международные турниры по большим праздникам. История государства, расположенного в Центральной Америке, насчитывает четыре таких праздника. В 2001-ом году Гондурас взял бронзу на кубке Америки, обыграв Бразилию и Уругвай, а в 1982-м, 2010-м и 2014-м выступал на ЧМ. Чтобы пробраться на второй мундиаль подряд, Гондурасу необходимо огорчить австралийцев. Хотя уже сам факт участия команды в стыковых матчах говорит о том, что цикл она не провалила. Выдав пятиматчевую серию без поражений во втором круге отбора, гондурасцы совершили невозможное — оставили за спиной сборную США. Символично, что победный гол в заключительной игре с мексиканцами забил Ромел Киото, играющий за «Хьюстон Динамо» в MLS.

У Гондураса есть все шансы пройти более опытную Австралию. Если бы не 37-летний Тим Кэхилл, пролетели бы «соккеруз» мимо ЧМ, «как фанера над Парижем». Благодаря его дублю, участник последнего кубка конфедераций с большим трудом одолел сирийцев.

Новая Зеландия — Перу

Пример сборной Перу показывает, что в футболе необязательно иметь суперзвездную команду, а достаточно стабильно набирать очки в решающий момент. Дважды проиграв чилийцам в очных встречах, перуанцы все равно умудрились обойти в таблице действующего победителя кубка Америки. Пройдя финишную прямую из 6 матчей без поражений, «инки» оказались в шаге от того, чтобы впервые с 1982-го года оказаться среди лучших сборных планеты. Для решения задачи нужно обыграть представителя зоны Океании — Новую Зеландию. После «мясорубки» в южноамериканском отборе соперничество с новозеландцами может показаться легкой прогулкой. Но только на первый взгляд. На деле может выйти все, что угодно.

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