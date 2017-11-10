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01:36 (мск), источник: ТАСС

Швейцарцы победили североирландцев в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

ТАСС, 10 ноября. Футболисты сборной Швейцарии одержали победу над командной Северной Ирландии со счетом 1:0 в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира — 2018. Встреча прошла в Белфасте.

Источник: AFP 2017

Гол на 58-й минуте с пенальти забил Рикардо Родригес. Ответный стыковой матч пройдет в Швейцарии 12 ноября.

В отборочном турнире сборная Северной Ирландии заняла второе место в группе С, набрав 19 очков. Швейцарская команда финишировала второй в группе B, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Североиландские футболисты три раза играли на чемпионате мира. Наивысшем достижением команды является участие в четвертьфинале турнира 1958 года. Сборная Швейцарии принимала участие в десяти чемпионатах мира. Наилучшим результатом команды является участие в четвертьфинале турнира (1934, 1938 и 1954).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.

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