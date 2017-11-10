Швейцарцы победили североирландцев в первом стыковом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Гол на 58-й минуте с пенальти забил Рикардо Родригес. Ответный стыковой матч пройдет в Швейцарии 12 ноября.

В отборочном турнире сборная Северной Ирландии заняла второе место в группе С, набрав 19 очков. Швейцарская команда финишировала второй в группе B, уступив португальцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Североиландские футболисты три раза играли на чемпионате мира. Наивысшем достижением команды является участие в четвертьфинале турнира 1958 года. Сборная Швейцарии принимала участие в десяти чемпионатах мира. Наилучшим результатом команды является участие в четвертьфинале турнира (1934, 1938 и 1954).