Хорватские футболисты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

В составе хозяев мячи забили Лука Модрич (13-я минута, с пенальти), Никола Калинич (19), Иван Перишич (33) и Андрей Крамарич (49). У гостей отличился Сократис Папастатопулос (30). Ответный матч пройдет в Греции 12 ноября.
В отборочном турнире хорватская команда набрала 22 очка в группе I, сборная Греции финишировала второй в группе H (19).
Сборная Хорватии принимала участие в четырех чемпионатах мира (1998, 2002, 2006 и 2014). Лучшим результатом команды является третье место на мировом первенстве 1998 года. Греки пытаются попасть на чемпионата мира через стыковые матчи в третий раз подряд. В 2009-м они одолели сборную Украины (0:0, 1:0), а в 2013-м — сборную Румынии (3:1, 1:1). Всего греческая сборная трижды участвовала в чемпионате мира (1994, 2010, 2010), наивысшем достижением команды является выход в 1/8 финала на турнире 2014 года.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове- на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге. Жеребьевка финальной стадии турнира пройдет в Москве 1 декабря.