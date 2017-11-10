Хорватские футболисты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ-2018

Сборная Хорватии принимала участие в четырех чемпионатах мира (1998, 2002, 2006 и 2014). Лучшим результатом команды является третье место на мировом первенстве 1998 года. Греки пытаются попасть на чемпионата мира через стыковые матчи в третий раз подряд. В 2009-м они одолели сборную Украины (0:0, 1:0), а в 2013-м — сборную Румынии (3:1, 1:1). Всего греческая сборная трижды участвовала в чемпионате мира (1994, 2010, 2010), наивысшем достижением команды является выход в 1/8 финала на турнире 2014 года.