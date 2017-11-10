Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Текущие события
Футбол. Сборные
9.11
Шотландия0
Нидерланды1
Футбол. Сборные
9.11
Люксембург2
Венгрия1
Футбол. Сборные
9.11
Иран2
Панама1
Футбол. Сборные
9.11
Румыния2
Турция0
Футбол. Сборные
9.11
Финляндия3
Эстония0
Футбол. Сборные
9.11
Армения4
Беларусь1
Футбол. Сборные
9.11
Гонконг0
Бахрейн2
Футбол. Сборные
9.11
Камбоджа1
Мьянма2
Футбол. Сборные
9.11
Сингапур0
Ливан1
Все события
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
ЦСКА разгромил «Валенсию» и вышел в лидеры Евролиги
Жену Овечкина раскритиковали в Сети из-за Бузовой
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
20«Спартак» одержал волевую победу над «Уфой»
11«Севилья» обыграла «Спартак» в Лиге чемпионов
01:06 (мск), источник: ТАСС

Африканские команды определят еще трех участников чемпионата мира

ТАСС, 10 ноября. /ТАСС/. Решающие отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут в зоне Африки. В течение ближайших пяти дней определятся еще три команды от африканского континента, которые примут участие в финальном турнире в России.

Источник: AFP 2017

Уже пробились на чемпионат мира команды Нигерии и Египта. В пяти отборочных группах африканской зоны осталось сыграть по одному туру. Кроме того, в пятницу будет переигран матч между сборными ЮАР и Сенегала, который состоялся в ноябре прошлого года, но его исход (2:1) был аннулирован из-за влияния на результат игры арбитра из Ганы Джозефа Лэмпти, впоследствии пожизненно дисквалифицированного.

Матч группы D между южноафриканцами и сенегальцами состоится 10 ноября в Полокване. Сборная Сенегала лидирует в группе и в случае победы и в переигровке гарантирует себе первое место и путевку в финальный турнир.

Сенегальская сборная имеет в активе 8 очков после четырех матчей, по 6 — у проведших по пять матчей сборных Буркина-Фасо и Кабо-Верде. Южноафриканцы набрали 4 очка после четырех игр и сохраняют лишь теоретические шансы на победу в группе.

Две попытки Сенегала

Два заключительных матча группы состоятся 14 ноября. В этот день в Уагадугу сыграют команды Буркина-Фасо и Кабо- Верде, в составе которой выступает нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. В Дакаре же команды Сенегала и ЮАР проведут ответную встречу.

Сборной Сенегала для выхода в финальный турнир достаточно дважды сыграть вничью. В случае ничьей в Уагадугу сенегальцам будет достаточно лишь одной ничьей. Команда Сенегала в 2002 году вышла в ¼ финала чемпионата мира — под руководством французского специалиста Брюно Метсю. Это было первое и последнее участие сенегальцев в финальном турнире чемпионата мира.

Сенегальцы никогда не выигрывали Кубок Африки, хотя в состав команды всегда входили известные футболисты из европейских клубов. В нынешней сборной Сенегала выделяются нападающие Садио Мане из английского «Ливерпуля», а также 31-летний Мусса Соу, который играет за «Шабаб Аль-Али» из ОАЭ.

В группе А два матча будут сыграны 11 ноября. Путевка в Россию находится в руках сборной Туниса, которая на три очка опережает единственных конкурентов из ДР Конго и встречается на домашнем стадионе в городе Радес с аутсайдерами из Ливии. Чтобы остаться на первом месте, тунисцам достаточно сыграть вничью или дождаться осечки конголезцев в параллельном матче со сборной Гвинеи, который пройдет в Киншасе. Сборная ДР Конго опередит тунисцев лишь в случае собственной победы и поражения конкурента.

Сборную Туниса с апреля возглавляет местный специалист Набиль Маалул. Команда выступала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2002 и 2006 гг., единственную победу одержав 39 лет назад на турнире в Аргентине — со счетом 3:1 над мексиканцами.

Очная встреча конкурентов в Абиджане

11 ноября в Абиджане пройдет решающий матч группы С, в котором команда Кот-д’Ивуара сыграет против марокканцев. Ивуарийская сборная отстает от конкурента на одно очко, и ей в предстоящем матче достаточно сыграть вничью. В пяти матчах группы сборная Марокко не пропустила ни одного мяча, и известный по работе с африканскими командами французский специалист Эрве Ренар близок к очередному большому успеху.

Два года назад Ренар привел сборную Кот-д’Ивуара к победе на Кубке Африки, а тремя годами ранее сделал это и с командой Замбии. Марокканцы не выступали на чемпионатах мира с 1998 года, главным же успехом команды с севера Африки является выход в 1/8 финала в 1986 году. Ивуарийцы на трех последних чемпионатах мира неизменно одерживали по одной победе, однако из группы не выходили.

В группе В 10 ноября сыграют команды Алжира и Нигерии, а на следующий день — Замбии и Камеруна. Победитель в этой «группе смерти» уже известен — нигерийцы досрочно опередили всех соперников. В группе Е 12 ноября состоятся матчи между командами Ганы и Египта, а также Уганды и Конго. Здесь триумфатор также известен — спустя 28 лет в финальном турнире чемпионата мира выступит сборная Египта.

 Черчесов сравнил предстоящих соперников сборной России: аргентинцев и испанцев
Дзагоев: это худший чемпионат, в футбол можно играть только с тремя командами
Капризов забивал, Зубарев дрался: как Россия уступила Финляндии
Хорваты разгромили греков в первом матче за право сыграть на ЧМ
ЦСКА разгромил «Валенсию» и вышел в лидеры Евролиги
Швейцарцы победили североирландцев в стыковом матче ЧМ-2018
Как российский хоккей накажут за Сочи-2014?
Российский лыжник станет чемпионом ОИ в Сочи после решения МОК
«Вегас» объявил о расторжении контракта с Вадимом Шипачевым
Спорт-Экспресс
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь