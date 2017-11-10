Африканские команды определят еще трех участников чемпионата мира

Источник: AFP 2017

Уже пробились на чемпионат мира команды Нигерии и Египта. В пяти отборочных группах африканской зоны осталось сыграть по одному туру. Кроме того, в пятницу будет переигран матч между сборными ЮАР и Сенегала, который состоялся в ноябре прошлого года, но его исход (2:1) был аннулирован из-за влияния на результат игры арбитра из Ганы Джозефа Лэмпти, впоследствии пожизненно дисквалифицированного.

Матч группы D между южноафриканцами и сенегальцами состоится 10 ноября в Полокване. Сборная Сенегала лидирует в группе и в случае победы и в переигровке гарантирует себе первое место и путевку в финальный турнир.

Сенегальская сборная имеет в активе 8 очков после четырех матчей, по 6 — у проведших по пять матчей сборных Буркина-Фасо и Кабо-Верде. Южноафриканцы набрали 4 очка после четырех игр и сохраняют лишь теоретические шансы на победу в группе.

Две попытки Сенегала

Два заключительных матча группы состоятся 14 ноября. В этот день в Уагадугу сыграют команды Буркина-Фасо и Кабо- Верде, в составе которой выступает нападающий московского «Спартака» Зе Луиш. В Дакаре же команды Сенегала и ЮАР проведут ответную встречу.

Сборной Сенегала для выхода в финальный турнир достаточно дважды сыграть вничью. В случае ничьей в Уагадугу сенегальцам будет достаточно лишь одной ничьей. Команда Сенегала в 2002 году вышла в ¼ финала чемпионата мира — под руководством французского специалиста Брюно Метсю. Это было первое и последнее участие сенегальцев в финальном турнире чемпионата мира.

Сенегальцы никогда не выигрывали Кубок Африки, хотя в состав команды всегда входили известные футболисты из европейских клубов. В нынешней сборной Сенегала выделяются нападающие Садио Мане из английского «Ливерпуля», а также 31-летний Мусса Соу, который играет за «Шабаб Аль-Али» из ОАЭ.

В группе А два матча будут сыграны 11 ноября. Путевка в Россию находится в руках сборной Туниса, которая на три очка опережает единственных конкурентов из ДР Конго и встречается на домашнем стадионе в городе Радес с аутсайдерами из Ливии. Чтобы остаться на первом месте, тунисцам достаточно сыграть вничью или дождаться осечки конголезцев в параллельном матче со сборной Гвинеи, который пройдет в Киншасе. Сборная ДР Конго опередит тунисцев лишь в случае собственной победы и поражения конкурента.

Сборную Туниса с апреля возглавляет местный специалист Набиль Маалул. Команда выступала на чемпионатах мира в 1978, 1998, 2002 и 2006 гг., единственную победу одержав 39 лет назад на турнире в Аргентине — со счетом 3:1 над мексиканцами.

Очная встреча конкурентов в Абиджане

11 ноября в Абиджане пройдет решающий матч группы С, в котором команда Кот-д’Ивуара сыграет против марокканцев. Ивуарийская сборная отстает от конкурента на одно очко, и ей в предстоящем матче достаточно сыграть вничью. В пяти матчах группы сборная Марокко не пропустила ни одного мяча, и известный по работе с африканскими командами французский специалист Эрве Ренар близок к очередному большому успеху.

Два года назад Ренар привел сборную Кот-д’Ивуара к победе на Кубке Африки, а тремя годами ранее сделал это и с командой Замбии. Марокканцы не выступали на чемпионатах мира с 1998 года, главным же успехом команды с севера Африки является выход в 1/8 финала в 1986 году. Ивуарийцы на трех последних чемпионатах мира неизменно одерживали по одной победе, однако из группы не выходили.