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20:01 (мск), источник: ТАСС

Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.

В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака, бывший форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Ростове-на-Дону и Саранске.

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