Не прозябать же весь сезон в фарм-клубах команд НХЛ.
Месси и Зидан представили в Москве официальный мяч ЧМ-2018
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Звезды мирового футбола представили в Москве официальный мяч чемпионата мира 2018 года.
В торжественной церемонии, в частности, приняли участие нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан, бывший полузащитник итальянского «Милана» и сборной Бразилии Кака, бывший форвард итальянского «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, бывший полузащитник «Реала» и сборной Испании Хаби Алонсо.
Мяч, разработанный немецкой компанией Adidas, получил название Telstar 18.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве,