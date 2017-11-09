Десять новых речных трамваев начнут курсировать по Москве-реке к началу ЧМ-2018

«Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов», — приводится на портале комментарий руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.