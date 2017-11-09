Десять новых речных трамваев начнут курсировать по Москве-реке к началу ЧМ-2018
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичные власти запустят десять новых речных трамваев к открытию
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичные власти запустят десять новых речных трамваев к открытию
«Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию
Новые речные суда будут окрашены в цвета радуги, а также будут представлены в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей. Все водные трамваи вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой
Летняя навигация в Москве обычно продолжается с апреля по октябрь или ноябрь. Сезон зимней навигации открылся на