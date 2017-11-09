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10:30 (мск), источник: ТАСС

Десять новых речных трамваев начнут курсировать по Москве-реке к началу ЧМ-2018

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Столичные власти запустят десять новых речных трамваев к открытию весенне-летней прогулочной навигации по Москве-реке в 2018 году, их запуск приурочен к ЧМ-2018, сообщает в четверг портал мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотим сделать все возможное для того, чтобы предстоящий чемпионат мира по футболу не ограничивался для болельщиков лишь посещением матчей на стадионах. Главная задача — создать атмосферу праздника во всей столице и позволить футбольным туристам познакомиться с нашим городом. Для этого планируется как разработать пешие маршруты, так и разнообразить автобусные экскурсионные туры и задействовать акваторию Москвы-реки для речных круизов», — приводится на портале комментарий руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

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Новые речные суда будут окрашены в цвета радуги, а также будут представлены в розовом, сиреневом и бордовом оттенках. Планируется, что стоимость поездки составит 500 рублей. Все водные трамваи вместимостью 44 пассажира оснастят аудиогидами на девяти языках, системой климат-контроля и выдвижной стеклянной крышей. Городской речной транспорт будет останавливаться у семи причалов, в том числе возле парка «Зарядье» и спорткомплекса «Лужники», интервал движения составит полчаса.

Летняя навигация в Москве обычно продолжается с апреля по октябрь или ноябрь. Сезон зимней навигации открылся на Москве-реке 9 ноября.

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