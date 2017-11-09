Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Текущие события
Футбол. Сборные
17:00
Армения
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Финляндия
Эстония
Футбол. Сборные
21:15
Румыния
Турция
Футбол. Сборные
21:30
Иран
Панама
Футбол. Сборные
22:00
Люксембург
Венгрия
Футбол. Сборные
22:45
Шотландия
Нидерланды
Все события
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Ученые выяснили, что ослабляет чувство голода
Найден неожиданный секрет счастливого брака
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
16Карасев после дерби увидел победу баскетболистов ЦСКА
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
11:14 (мск), источник: Газета.Ру

Ибрагимович: После моего ухода от национальной команды Швеции ничего не ждут

Экс-капитан национальной команды Швеции по футболу Златан Ибрагимович высказал свои ожидания от предстоящих матчей сборной с итальянцами за право участия в мундиале 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

«Предстоят две отличные игры, сложные для обеих команд.

Читайте также
«Никто не хочет сталкиваться с ним». Как в сборной Италии боятся Златана

Соперники сделают все, чтобы выйти на чемпионат мира, и это будет похоже на финал кубковых соревнований. Плей-офф совершенно отличается от игр на групповой стадии.

Сборная Швеции играет без давления, потому что с тех пор, как я ушел, никто из них ничего не ждет, начиная со СМИ и заканчивая болельщиками. Когда я играю, уровень поднимается и снижается в мое отсутствие. Однако этот состав остается хорошим коллективом, но с меньшей ответственностью на плечах. Эти игроки не очень опытные, но сам проект амбициозен, — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
 В России вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков
Карен Шахназаров о бегстве жены в США
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014
Команды из разных частей света разыграют еще 6 путевок на ЧМ
Российский хоккеист признан первой звездой игрового дня НХЛ
Каннаваро возглавил китайский клуб, в котором уже работал
Сборная России по хоккею проведет первый матч в Евротуре
Аленичев буксует, Тихонов — уже третий: обзор 22-го тура ФНЛ
Уайлдер сравнил Джошуа с «маленькой девочкой»
Спорт-Экспресс
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Какие средства помогут избавиться от прыщей на спине (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
«Особенная» дочь Ирины Хакамады устроила рэп-баттл с женихом Молодые люди зачитали речитатив на тему грядущей свадьбы.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь