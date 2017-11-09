Ибрагимович: После моего ухода от национальной команды Швеции ничего не ждут

Соперники сделают все, чтобы выйти на чемпионат мира, и это будет похоже на финал кубковых соревнований. Плей-офф совершенно отличается от игр на групповой стадии.

Сборная Швеции играет без давления, потому что с тех пор, как я ушел, никто из них ничего не ждет, начиная со СМИ и заканчивая болельщиками. Когда я играю, уровень поднимается и снижается в мое отсутствие. Однако этот состав остается хорошим коллективом, но с меньшей ответственностью на плечах. Эти игроки не очень опытные, но сам проект амбициозен, — цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.