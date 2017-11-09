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01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Команды из разных частей света готовы разыграть еще 6 путевок на ЧМ-2018 по футболу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Первые стыковые матчи, которые решат судьбу четырех путевок от Европы на чемпионат мира по футболу 2018 года, пройдут в четверг в Белфасте, где сборная Северной Ирландии встретится с командой Швейцарии, и в Загребе, где хорваты примут греков.

Источник: РИА "Новости"

Ответные встречи этих команд пройдут 12 ноября в Базеле и Пирее. Первый матч сборных Швеции и Италии состоится 10 ноября в Стокгольме, ответную игру команды проведут 13 ноября в Милане. Позже других сыграют сборные Дании и Ирландии: первый матч пройдет в Копенгагене в субботу, ответный — в Дублине 14 ноября.

Еще две путевки будут разыграны в межконтинентальном плей-офф: сборная Гондураса примет в Сан-Педро-Сула команду Австралии 10 ноября, а перуанцы днем позже сыграют в гостях, в Веллингтоне, с новозеландцами. Ответные матчи пройдут в Сиднее и Лиме соответственно.

Четырехкратные чемпионы мира рискуют остаться без мундиаля

Самой яркой афишей предстоящих «стыков» является противостояние сборных Италии и Швеции. «Скуадра адзурра» четыре раза становилась чемпионом мира, в том числе в 2006 году. За последние 11 лет команда изменилась почти полностью: ушли почти все игроки золотого поколения, силами которого была добыта победа в послематчевой серии пенальти в финале ЧМ-2006. Команду должны повести за собой голкипер Джанлуиджи Буффон и хавбек Даниэле Де Росси, один из лучших футболистов команды Марчелло Липпи образца 11-летней давности.

Буффон дебютировал в сборной Италии 20 лет назад как раз в стыковых матчах за право сыграть на чемпионате мира во Франции. Тогда удачные действия вратаря помогли итальянцам сломить сопротивление сборной России и пробиться на мундиаль.

Североирландцы мечтают повторить прошлогоднюю сказку

Сборная Северной Ирландии на чемпионате Европы 2016 года сенсационно добралась до 1/8 финала. Команда Майкла О’Нила, которого недавно лишили прав за вождение в нетрезвом виде, достойно выступила в отборочном турнире чемпионата мира — в соперниках у нее были команды Германии, Чехии и Норвегии. За право сыграть в России североирландцы поспорят со сборной Швейцарии. У швейцарцев команда более яркая по персоналиям и более техничная, североирландцы же могут противопоставить им самоотдачу.

Сборная России в отборочном турнире чемпионата мира 2014 года на себе испытала силу североирландской команды, которая дома играет в агрессивном ключе и изматывает соперника фланговыми атаками с навесами в штрафную. Швейцарцы под руководством Владимира Петковича проиграли лишь один матч из десяти в отборе к ЧМ и уступили первое место в группе действующим чемпионам Европы португальцам во главе с Криштиану Роналду.

Битва потомков эллинов и «шашечных»

В противостоянии сборных Хорватии и Греции фаворитами на бумаге выглядят хорваты, поскольку их команда сформирована из игроков ведущих клубов мира. По ходу отборочного турнира за «шашечных» выступали полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, хавбек «Барселоны» Иван Ракитич, форвард «Ювентуса» Марио Манджукич, голкипер «Монако» Даниэль Субашич и многие другие звезды европейского футбола. Тем не менее греки в последние годы не раз демонстрировали, что умеют собраться, и в двухматчевом противостоянии, когда на кону путевка на мундиаль, способны на многое.

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Команда Михаэля Скиббе в отборочном турнире выступила ровно и уступила лишь в одном матче, проиграв в Пирее в сентябре сборной из топ-5 рейтинга ФИФА — бельгийцам. Если сборная Греции не уступит на выезде, хорватов ждет тяжелейшее испытание в Пирее, где команда Скиббе умеет добывать положительный результат.

Противостояние сборных Дании и Ирландии изначально выглядит наименее привлекательным из всех европейских, но ясно, что борьбы в матчах в Копенгагене и Дублине будет с избытком. Беспроигрышная серия датской команды в отборочном турнире составляет семь матчей, и именно ее считают явным фаворитом букмекеры перед игрой на стадионе «Паркен». Ирландцы попали в стыки, запрыгнув на подножку уходящего поезда — переиграв валлийцев в последнем туре на выезде. Теперь команда Мартина О’Нила готовится удивить своих болельщиков, которые не видели ее на чемпионатах мира с 2002 года.

Австралийцы и перуанцы бронируют билеты в Россию?

Перуанцы в последний раз участвовали в чемпионате мира в далеком 1982 году. Затем «инки» долго не могли составить конкуренцию своим звездным соседям в Южной Америке. В отборочном турнире перуанцы в споре за путевку в стыковые матчи обошли чилийцев, которые стали вторыми на Кубке конфедераций в России. Теперь сборная Перу может оставить за бортом ЧМ-2018 еще одного участника Кубка конфедераций — сборную Новой Зеландии.

Футболистам сборной Гондураса повезло, что им не придется преодолевать более 27 тысяч километров, чтобы сыграть два матча с австралийцами, поскольку первый матч пройдет в Сан-Педро-Сула. Сумеют ли восстановиться австралийцы после длительных перелетов — большой вопрос. В этом противостоянии преимущество имеет команда, которая проводит первый матч дома — ей потребуется потратить гораздо меньше сил и времени на дорогу.
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