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00:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Представлена гостевая форма сборной России на чемпионате мира-2018

Опубликовано фото гостевой формы сборной России по футболу, в которой игроки выступят на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Изображения были опубликованы на странице Footykits в Twitter.

Форма выполнена в белом цвете, номера на ней — синие. Дизайнером выступил Франко Карбахаль.

4 ноября появилось изображение домашнего комплекта. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев усмотрел в ней отсылки к советскому прошлому.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины в «Лужниках» в рамках подготовки к мировому первенству.

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