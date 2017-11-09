Представлена гостевая форма сборной России на чемпионате мира-2018

Дизайнер Франко Карабахаль @FrancooC07 сделал рендер новой гостевой формы сборной России 2018. https://t.co/0mOFEaxWd3 Что скажете? pic.twitter.com/NTxCGtJMZg— Footykits (@footykitsru) 8 ноября 2017 г.
Вадим Шипачев – далеко не первый пример.
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Опубликовано фото гостевой формы сборной России по футболу, в которой игроки выступят на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Изображения были опубликованы на странице Footykits в Twitter.
Дизайнер Франко Карабахаль @FrancooC07 сделал рендер новой гостевой формы сборной России 2018. https://t.co/0mOFEaxWd3 Что скажете? pic.twitter.com/NTxCGtJMZg— Footykits (@footykitsru) 8 ноября 2017 г.
Форма выполнена в белом цвете, номера на ней — синие. Дизайнером выступил Франко Карбахаль.
4 ноября появилось изображение домашнего комплекта. Заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев усмотрел в ней отсылки к советскому прошлому.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. 11 ноября подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Аргентины в «Лужниках» в рамках подготовки к мировому первенству.