Роман Нойштедтер: Выиграем ЧМ — сделаю необычную прическу

Источник: Советский спорт

«ПРОИГРЫВАЕМ — И ДУША БОЛИТ».

— Как обстановка в команде? С кем больше всего общаетесь?

— Хорошо! Мне все нравится. Мы смеемся вместе с ребятами, общаемся. Тяжело было в начале, когда только попал в сборную. Но пацаны, которые здесь давно, помогали с адаптацией.

А сейчас я уже помогаю Раушу, он пока в третий раз только приехал. Кроме него больше всего общаюсь со Смоловым. Постоянно интересуюсь его делами в «Краснодаре». С этими двумя парнями я и на ужине и на обеде. Разговариваем только на русском, на другом нельзя.

— Как празднуете победы и грустите после поражений?

— Душа болит. Даже если ничья. Особенно если это упущенная победа. Если побеждаем — все смеются, атмосфера в раздевалке хорошая, это самое важное. Но никуда гулять не выходим, не расслабляемся. График у нас такой, что через пару дней после первого матча идет следующий, и нужно готовиться.

— Почему выбрали сборную России?

— У меня русские корни, русские родители. Я никогда не забуду, откуда я и где родился, несмотря на то, что вырос в Германии.

— Все постоянно вспоминают сборную России на Евро-2008? Следили за ней тогда?

— Конечно! Все были удивлены ее выступлением. ЧМ — хорошая мотивация, чтобы сыграть на большом турнире не хуже. После бронзы чемпионата Европы все говорили об Аршавине Жиркове и других, кто уехал играть в Англию.

«В БАНЮ НЕ ХОЖУ!»

— Кто сильнейший футболист сборной России?

— Понятно, что у нас нет Месси или Роналду, но все же. Думаю, наш самый сильный игрок — это команда.

— Как проводите время вне футбола?

— Ну, в баню точно не хожу! Сериалы и фильмы смотрю, книги читаю. Обсуждаем с кем-то из партнеров и футбольные вопросы. Как улучшить нашу игру, как стать сильнее.

— Как вас называют партнеры по сборной России?

— Ной или Рома. Но мне не принципиально.

«НЕ НАДО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА МЕССИ».

— Как оцениваете шансы нашей команды в матче с Аргентиной?

— В первую очередь нам нужно смотреть на себя. Важно сыграть хорошо в атаке и обороне, как бы тяжело это не было. На будет противостоять команда очень высокого уровня. Хороший тест на профпригодность нам обеспечен.

— Через пару дней после Аргентины вам встречаться с Испанией. Не тяжело ли?

— Те, кто играют в еврокубках, наверное, к такому ритму и уровню соперников привыкли. Важно разобрать игру соперника, понять его замыслы и самим определиться с игровыми идеями.

— Стандарты — особенная фишка сборной?

— В современном футболе этот аспект игры невероятно важен. Каждый стандарт соперника мы разбираем. Каждый свой — тоже. Определяем, кому куда лучше бежать, где и как проявить себя.

— Способны ли наши защитники удержать Месси?

— Главное, чтобы они зоны свободные закрывали, чтобы мяч, когда в ногах соперника, туда не попадал. Не надо концентрироваться только на Месси. Футболистов высочайшего уровня у Аргентины много.

Да, бывает, что команда с трудом проходит на ЧМ, как в случае с аргентинцами. Но соперники ведь развиваются, а в каждом матче надо отдаваться игре на все сто. Сейчас Аргентине не хватает одного Месси, нужно больше лидеров. И даже выкладки на 95 процентов будет не достаточно.

«МЕЧТАЛ ИГРАТЬ В АПЛ».

— Где вам удобнее играть? В обороне или в опорной зоне?

— Последние три года я играл в защите, до этого — в средней линии. Лучше я себя чувствую в обороне, потому что теперь это привычнее. Раньше было иначе, вообще мне обе позиции нравятся.

— Обмениваетесь майками с соперниками?

— Я в этом отношении спокоен. Есть пару маек, но я не в каждом матче меняюсь своими. Только если играю против друзей. Если получится чью-то майку заполучить — хорошо. Но это не какая-то цель. Сам часто майки отдаю, мне не жалко. Клуб выдает нам на матч каждому по две майки. Бутсы? Мне двух пар хватает на три месяца.

— В каком бы клубе вы хотели провести всю карьеру? И в какой никогда бы не перешли?

— Раз играл за «Шальке», понимаю, что в дортмундскую «Боруссию» — ни ногой! Или, например, в какие-то другие стамбульские клубы, я ведь сейчас в «Фенербахче». А так, мне нравится футбол лондонского «Арсенала», ну и я бы попробовал себя в «Ливерпуле». Когда-то была мечта в таких клубах поиграть.

— В каком бы чемпионате еще поиграли?

— Англия — очень интересно. Там футболисты проходят через физику. В Испании через технику, в Италии — через тактику. Для защитников последний вариант приоритетнее остальных. Знаю многих, кто после итальянской практики становился сильнее.

— Чем РФПЛ отличается от чемпионата Турции?

— Я никогда не играл в чемпионате России, не могу сравнивать. По футболистам сборной могу судить, что уровень лиги весьма высокий. Но он много где сейчас хороший. Маленькие чемпионаты становятся все лучше и лучше.

Вот недавно смотрел на «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Пока они неплохо идут, шансы на плей-офф неплохие. Любимый клуб в России? Такой выделить не могу.

— Хотите стать тренером по завершении карьеры игрока?

— Желание есть. Интересно посмотреть со стороны на команду, выполняющую твою установку. Мы, игроки, понимаем, как порой тренеру тяжело принимать те или иные решения. Со временем хочется оказаться в этой шкуре, что-то объясняя своей команде.

«ЛЮБЛЮ БОРЩ И ПИРОЖКИ».

— Какую кухню любите больше всего?

— В Германии конечно вкусно, но самая лучшая кухня — русская. Мама и бабушка часто готовят. Люблю борщ, пельмени, пирожки. Но проблем с лишним весом у меня нет!

— Вне футбола как проводите время?

— Люблю гулять, на скейте катаюсь. Если время есть, играю в баскетбол, в Турции его любят. В видеоигры не играю вообще, это не мое. Путешествия? Пару дней на море можно провести, но потом меня сразу все бесит, хочется что-то делать, куда-то идти. Очень хочу слетать в Азию: в Китай, в Корею. В Африку давно хотел, но пока не получилось. Надеюсь, позже получится.

Очень понравилось в Австралии. Туда лететь долго, но оно того стоит. Там спокойно все, пляжи везде. Это для меня самое лучшее сочетание — город с пляжем. Когда один день ты на море, а потом культурно обогащаешься.

— Раньше вы постоянно меняли прически.

— Не могу долго с одной и той же ходить. Сейчас уже успокоился на эту тему. Не думаю, что через две недели изменю образ. Но если вдруг победим на ЧМ — что-то необычное обязательно сделаю. Шанс выиграть чемпионат мира у нас есть: мы играем дома, у нас самая большая поддержка. Каждый раз тут встречаясь с ребятами, вижу, что сборная развивается вместе и каждый по отдельности — тоже.