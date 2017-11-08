Роман Нойштедтер: Выиграем ЧМ — сделаю необычную прическу
Защитник сборной России и стамбульского «Фенербахче» Роман Нойштедтер в ходе
Защитник сборной России и стамбульского «Фенербахче» Роман Нойштедтер в ходе
«ПРОИГРЫВАЕМ — И ДУША БОЛИТ».
— Как обстановка в команде? С кем больше всего общаетесь?
— Хорошо! Мне все нравится. Мы смеемся вместе с ребятами, общаемся. Тяжело было в начале, когда только попал в сборную. Но пацаны, которые здесь давно, помогали с адаптацией.
А сейчас я уже помогаю Раушу, он пока в третий раз только приехал. Кроме него больше всего общаюсь со Смоловым. Постоянно интересуюсь его делами в «Краснодаре». С этими двумя парнями я и на ужине и на обеде. Разговариваем только на русском, на другом нельзя.
— Как празднуете победы и грустите после поражений?
— Душа болит. Даже если ничья. Особенно если это упущенная победа. Если побеждаем — все смеются, атмосфера в раздевалке хорошая, это самое важное. Но никуда гулять не выходим, не расслабляемся. График у нас такой, что через пару дней после первого матча идет следующий, и нужно готовиться.
— Почему выбрали сборную России?
— У меня русские корни, русские родители. Я никогда не забуду, откуда я и где родился, несмотря на то, что вырос в Германии.
— Все постоянно вспоминают сборную России на Евро-2008? Следили за ней тогда?
— Конечно! Все были удивлены ее выступлением. ЧМ — хорошая мотивация, чтобы сыграть на большом турнире не хуже. После бронзы чемпионата Европы все говорили об Аршавине Жиркове и других, кто уехал играть в Англию.
«В БАНЮ НЕ ХОЖУ!»
— Кто сильнейший футболист сборной России?
— Понятно, что у нас нет Месси или Роналду, но все же. Думаю, наш самый сильный игрок — это команда.
— Как проводите время вне футбола?
— Ну, в баню точно не хожу! Сериалы и фильмы смотрю, книги читаю. Обсуждаем с
— Как вас называют партнеры по сборной России?
— Ной или Рома. Но мне не принципиально.
«НЕ НАДО КОНЦЕНТРИРОВАТЬСЯ ТОЛЬКО НА МЕССИ».
— Как оцениваете шансы нашей команды в матче с Аргентиной?
— В первую очередь нам нужно смотреть на себя. Важно сыграть хорошо в атаке и обороне, как бы тяжело это не было. На будет противостоять команда очень высокого уровня. Хороший тест на профпригодность нам обеспечен.
— Через пару дней после Аргентины вам встречаться с Испанией. Не тяжело ли?
— Те, кто играют в еврокубках, наверное, к такому ритму и уровню соперников привыкли. Важно разобрать игру соперника, понять его замыслы и самим определиться с игровыми идеями.
— Стандарты — особенная фишка сборной?
— В современном футболе этот аспект игры невероятно важен. Каждый стандарт соперника мы разбираем. Каждый свой — тоже. Определяем, кому куда лучше бежать, где и как проявить себя.
— Способны ли наши защитники удержать Месси?
— Главное, чтобы они зоны свободные закрывали, чтобы мяч, когда в ногах соперника, туда не попадал. Не надо концентрироваться только на Месси. Футболистов высочайшего уровня у Аргентины много.
Да, бывает, что команда с трудом проходит на ЧМ, как в случае с аргентинцами. Но соперники ведь развиваются, а в каждом матче надо отдаваться игре на все сто. Сейчас Аргентине не хватает одного Месси, нужно больше лидеров. И даже выкладки на 95 процентов будет не достаточно.
«МЕЧТАЛ ИГРАТЬ В АПЛ».
— Где вам удобнее играть? В обороне или в опорной зоне?
— Последние три года я играл в защите, до этого — в средней линии. Лучше я себя чувствую в обороне, потому что теперь это привычнее. Раньше было иначе, вообще мне обе позиции нравятся.
— Обмениваетесь майками с соперниками?
— Я в этом отношении спокоен. Есть пару маек, но я не в каждом матче меняюсь своими. Только если играю против друзей. Если получится
— В каком бы клубе вы хотели провести всю карьеру? И в какой никогда бы не перешли?
— Раз играл за «Шальке», понимаю, что в дортмундскую «Боруссию» — ни ногой! Или, например, в
— В каком бы чемпионате еще поиграли?
— Англия — очень интересно. Там футболисты проходят через физику. В Испании через технику, в Италии — через тактику. Для защитников последний вариант приоритетнее остальных. Знаю многих, кто после итальянской практики становился сильнее.
— Чем РФПЛ отличается от чемпионата Турции?
— Я никогда не играл в чемпионате России, не могу сравнивать. По футболистам сборной могу судить, что уровень лиги весьма высокий. Но он много где сейчас хороший. Маленькие чемпионаты становятся все лучше и лучше.
Вот недавно смотрел на «Спартак» и ЦСКА в Лиге чемпионов. Пока они неплохо идут, шансы на
— Хотите стать тренером по завершении карьеры игрока?
— Желание есть. Интересно посмотреть со стороны на команду, выполняющую твою установку. Мы, игроки, понимаем, как порой тренеру тяжело принимать те или иные решения. Со временем хочется оказаться в этой шкуре,
«ЛЮБЛЮ БОРЩ И ПИРОЖКИ».
— Какую кухню любите больше всего?
— В Германии конечно вкусно, но самая лучшая кухня — русская. Мама и бабушка часто готовят. Люблю борщ, пельмени, пирожки. Но проблем с лишним весом у меня нет!
— Вне футбола как проводите время?
— Люблю гулять, на скейте катаюсь. Если время есть, играю в баскетбол, в Турции его любят. В видеоигры не играю вообще, это не мое. Путешествия? Пару дней на море можно провести, но потом меня сразу все бесит, хочется
Очень понравилось в Австралии. Туда лететь долго, но оно того стоит. Там спокойно все, пляжи везде. Это для меня самое лучшее сочетание — город с пляжем. Когда один день ты на море, а потом культурно обогащаешься.
— Раньше вы постоянно меняли прически.
— Не могу долго с одной и той же ходить. Сейчас уже успокоился на эту тему. Не думаю, что через две недели изменю образ. Но если вдруг победим на ЧМ —
— С какой сборной было бы интересно сыграть на ЧМ?
— У нас сейчас уже интересные соперники. Нет команды, с кем бы я ну очень хотел сыграть. В декабре после жеребьевки посмотрим. А сейчас мне, в принципе, все равно. Конечно интересно, кто нам достанется, но без фанатизма. Важнее сыграть на турнире. Ведь большей мечты, чем принять участие в домашнем ЧМ у футболиста нет и просто быть не может.