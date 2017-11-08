Последние билеты в Россию. В Европе стартуют стыковые матчи

Источник: Советский спорт

Северная Ирландия — Швейцария.

В группе С, в которой команда Майкла О’Нила без проблем заняла второе место, была еще сборная Германии. Но она — как обычно в таких случаях бывает — выступала словно вне конкурса. Как если бы на школьный турнир среди учеников вторых классов заявились студенты. Так, для поднятия престижа соревнования. Североирландцы набрали на 11 очков меньше, чем немцы. Однако это их едва ли расстроило. Еще до жеребьевки они понимали, что будут бороться за попадание в стыковые матчи. Ну, а конкуренты Северной Ирландии — чехи и норвежцы — были настолько ужасны, что проблема решилась сама собой. За пару туров до конца групповой стадии отбора чемпионы мира по подачам в штрафную могли спокойно выдохнуть — программу «минимум» они выполнили.

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Последний барьер Северной Ирландии перед попаданием на мундиаль -сборная Швейцарии. Преимущество североирландцев в том, что им абсолютно без разницы с кем играть. В любом матче они оказывают давление на штрафную соперника за счет бесчисленных подач и верховой борьбы за мяч. Совершенно точно они превосходят швейцарцев в розыгрыше стандартов и умению толкаться, бодаться и прыгать в подкатах. Даже ауты в их исполнении можно приравнять к угловым. Плюс налаженные командные взаимодействия, отработанная игра на контратаках и несгибаемый характер. В остальном они своему оппоненту уступают. Но это вовсе не значит, что у них мало шансов. Нынешний отбор показал, что после Евро-2016, на котором Северная Ирландия добилась исторического для себя результата (вышла в 1/8 финала), она заиграла еще уверенней и стабильней. И все же в очной дуэли с Швейцарией может сказаться нехватка мастерства.

Представители страны шоколада и часов играючи прошли весь цикл, выступая, правда, в самой слабой группе. Восхитительное трио — Андорра, Латвия и Фарреры — обеспечило своим присутствием спокойную жизнь лидерам. Швейцарцы и португальцы теряли очки лишь в матчах между собой. Обменявшись домашними победами, они набрали поровну очков. Прямую путевку благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей получили действующие чемпионы Европы. Не было ничего удивительного в том, что в последнем туре Португалия взяла реванш у Швейцарии и вышла на первое место. Поразило другое. На чужом поле швейцарцы сыграли очень робко, не создав, по сути, ни одного стоящего момента у ворот Руя Патрисио. Тем самым они без борьбы отдали сопернику прямую путевку в Россию. Как бы такая же скованность не помешала им в Белфасте.

Хорватия — Греция.

Битва хорватов и греков обещает быть одной из самых интересных. По мастерству исполнителей и наличию звезд в составе фаворит, безусловно, Хорватия. По опыту участия в стыках — тоже (хорваты четырежды успешно преодолевали барьер стыковых матчей). Но прошедшая часть отбора показала, что проблем у «клетчатых» предостаточно. Во-первых, уже под занавес группового этапа квалификации произошла смена тренера — Анте Чачича сменил Златко Далич. Во-вторых, вызывает вопросы фигура нового главного тренера. Последние 7 лет Далич работал на Ближнем Востоке, вдалеке от футбола больших достижений. В-третьих, несмотря на наличие игроков мирового класса, Хорватия далека от своей лучшей формы. В 5 последних официальных матчах она одержала лишь 2 победы. Одну из них над Косово. Причина столь неудачных выступлений — в отсутствии четко поставленной командной игры, которая бы соответствовала уровню игроков. После Евро-2016 хорваты не прогрессировали. Появилась куча новых проблем. Одна из них — игра команды на выезде. Два поражения в группе — от Исландии и Турции — Хорватия потерпела в Рейкьявике и Эскишехире соответственно. Удивительно, но факт — техничная балканская сборная, состоящая сплошь из звезд, имеет серьезные проблемы с результативностью. В 5 из 6 последних матчей лишь в 1 она забила больше гола. Это с Манджукичем, Калиничем и Перишичем в атаке, на которых ассистируют Модрич и Ракитич. Вдобавок ко всему основной вратарь сборной Субашич стал допускать грубые ошибки. В игре с турками он подвел партнеров, неуклюже отбив мяч перед собой и позволив сопернику отправить мяч в сетку. И это не единичный случай. Результативные ошибки Даниэль допускал этой осенью и выступая за «Монако».

У греков полный порядок по части коллективного футбола. Михаэль Скиббе пришел в команду по ходу прошлого отборочного цикла. И очень быстро построил надежную игру от обороны, в которую греков научил играть легендарный Отто Рехагель. В двух матчах со сборной Бельгии, особенно в 1-м тайме домашнего поединка, Греция играла образцово. Казалось, что против топового соперника сыграть лучше было просто нельзя. Пока вся команда держала оборону, Фортунис остроумными передачами отправлял в прорыв реактивного Дониса, который на скорости разбирался с защитниками и доводил дело до удара. Такая игра настолько взбесила звездных бельгийцев, что Тома Менье после матча заявил: «Мы заранее знали, что это будет дерьмовый матч. Предполагали, что Греция будет играть подобным образом. Но мы не привыкли играть против защитной стены».

Теперь биться головой об стену предстоит хорватам. Сначала дома, а потом в гостях. Очевидно, что это занятие не из приятных. К тому же Хорватии приходится тяжело во встречах с хорошо организованными, дисциплинированными, проще говоря, соперниками, делающими акцент на обороне. Играя дома с финнами и косоварами, и на выезде с исландцами, балканцам пришлось помучиться. А ведь по классу исполнителей, согласитесь, греки сильнее и первых, и вторых, и даже третьих. Карнезис («Уотфорд»), Манолас («Рома»), Папастатопулос («Боруссия» Д), Ретсос («Байер»), Фортунис («Олимпиакос»), Самарис («Бенфика»), Митроглу («Марсель»), Донис («Штутгарт») — сборная Скиббе состоит из представителей топ-клубов Греции и сильнейших европейских чемпионатов. В ней есть и восходящие звезды, такие как защитник Панайотис Ретсос, за которого «Байер» отвалил 22 миллиона евро, хотя парню всего 19, и нападающий Анастасиос Донис, прошедший школу «Ювентуса» и забивавший в прошлом сезоне за «Ниццу».