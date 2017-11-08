«Никто не хочет сталкиваться с ним». Как в сборной Италии боятся Златана

Источник: Советский спорт

Отметим, что по итогам этого противостояния станет известен очередной участник чемпионата мира-2018 в России.

«Тот факт, что Златан Ибрагимович пропустит встречу, сыграет в нашу пользу. Никто из нашей команды не хочет сталкиваться с этим парнем. Даже если ему будет 40 лет, и он выйдет на поле со сломанной ногой, я бы ни за что не согласился играть против него. Мы очень рады, что Ибрагимович пропустит матч.

Нет, дело не в том, что Златан — самый известный футболист в сборной Швеции. Мы знаем все об этой команде. К тому же, некоторые из них выступают в серии А. Я бы не сказал, что это слабые игроки. Ни в коем случае, — заявил 34-летний капитан «Ромы», слова которого приводит Football Italia.

Впервые за долгое время Италия не смогла обеспечить себе путевку на первенство планеты. Команда подверглась серьезной критике, а в Федерации футбола страны рассматривали вариант смены тренерского штаба.

Де Росси, который выигрывал чемпионат мира в 2006 году, рассказал, насколько важно его сборной завоевать путевку в Росиию.

«Если чемпионат мира важен для меня, игрока, который трижды выступал на таком турнире, то подумайте, насколько он важен для молодых игроков сборной Италии. Нет ничего дороже, чем путевка на чемпионат мира.

Все билеты на «Сан Сиро» будут проданы, поэтому мы должны показать великолепную игру. Настоящий спектакль, в котором сборной Италии придется доказать свою силу и превосходство.

Нет, я не буду просить поддержки фанатов. Сейчас неподходящее время. Мы должны выиграть у шведской команды. Вот и все. Думаю, мы сильнее, чем наш соперник, просто нам мешает излишнее волнение, — заключил полузащитник.