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16:54 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2018 в Самаре введут в срок, несмотря на возможное банкротство субподрядчика

КАЗАНЬ, 8 ноября. /ТАСС/. Стадион, строящийся в Самаре к чемпионату мира 2018 года по футболу, будет введен в эксплуатацию по графику, несмотря на возможное банкротство субподрядчика. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы генерального подрядчика объекта ООО «ПСО «Казань» Светлана Брайловская.

Заказчик стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заключил контракт на строительство «Самара-Арены» с «ПСО «Казань» в 2014 году. Для возведения купола стадиона «ПСО «Казань» в апреле 2015 года привлекла субподрядчика из Московской области — компанию «Стальмонтаж-Электросталь», которая сейчас проходит процедуру банкротства. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторые работы на стадионе в Самаре выполняются с отставанием и в отношении подрядчика применены штрафные санкции.

«Несмотря на все эти сложности и с учетом всех изменений по металлоконструкциям, мы идем по графику. По постановлению правительства завершение строительно- монтажных работ — 2017 год, ввод в эксплуатацию — в 2018 году», — пояснила собеседница агентства.

По данным пресс-службы «ПСО «Казань», в случае банкротства «Стальмонтаж-Электростали» ответственность за строительство объекта и долги банкрота могут «лечь на плечи генподрядчика». «У нас заключен контракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (заказчик стадиона — прим. ТАСС), по которому генеральный подрядчик, то есть «ПСО «Казань», несет ответственность за строительство объекта (в том числе и за долги банкрота)», — добавила руководитель пресс-службы генподрядчика.

Компания «Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллионов рублей. «Мы предполагаем, что компания “Стальмонтаж-Электросталь” специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металллоконструкций на стадионе “Самара-Арена”, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками», — пояснила собеседница агентства.

По данным генподрядчика, компания «Стальмонтаж-Электросталь» сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций и «ПСО «Казань» пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график. Сейчас на стадионе закончилось раскружаливание купола (самый сложный этап работ — купол стадиона был освобожден от опор и занял свое проектное положение) и идет работа по демонтажу временных металлоконструкций. Также ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории.

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