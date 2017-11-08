Стадион ЧМ-2018 в Самаре введут в срок, несмотря на возможное банкротство субподрядчика

Заказчик стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заключил контракт на строительство «Самара-Арены» с «ПСО «Казань» в 2014 году. Для возведения купола стадиона «ПСО «Казань» в апреле 2015 года привлекла субподрядчика из Московской области — компанию «Стальмонтаж-Электросталь», которая сейчас проходит процедуру банкротства. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторые работы на стадионе в Самаре выполняются с отставанием и в отношении подрядчика применены штрафные санкции.

«Несмотря на все эти сложности и с учетом всех изменений по металлоконструкциям, мы идем по графику. По постановлению правительства завершение строительно- монтажных работ — 2017 год, ввод в эксплуатацию — в 2018 году», — пояснила собеседница агентства.

По данным пресс-службы «ПСО «Казань», в случае банкротства «Стальмонтаж-Электростали» ответственность за строительство объекта и долги банкрота могут «лечь на плечи генподрядчика». «У нас заключен контракт с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (заказчик стадиона — прим. ТАСС), по которому генеральный подрядчик, то есть «ПСО «Казань», несет ответственность за строительство объекта (в том числе и за долги банкрота)», — добавила руководитель пресс-службы генподрядчика.

Компания «Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 млрд рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллионов рублей. «Мы предполагаем, что компания “Стальмонтаж-Электросталь” специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металллоконструкций на стадионе “Самара-Арена”, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками», — пояснила собеседница агентства.