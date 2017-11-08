Основной субподрядчик «Самара Арены» подал иск по хищению порядка 2 млрд руб
МОСКВА, 8 ноя —
МОСКВА, 8 ноя —
В Самаре идет строительство 45-тысячной «Самара Арены», которая примет шесть матчей чемпионата мира, включая игру группового этапа с участием сборной России, а также один из четвертьфиналов турнира. Ранее сообщалось об отставании по графику строительства арены.
Как сообщили в
«Стальмонтаж-Электросталь» получила от основного субподрядчика строительства стадиона компании «Татдорстрой» свыше 2,6 миллиарда рублей, а отчиталась актами о выполненных работах только за 87,8 миллиона рублей. «Татдорстрой» напрямую заплатил поставщику металлоконструкций, что подтверждают платежные документы, — заявили в
«Мы предполагаем, что компания “Стальмонтаж-Электросталь” специально инициировала свое банкротство, чтобы снять с себя ответственность за срыв сроков по монтажу металлоконструкций на стадионе “Самара Арена”, уйти от гарантийных обязательств и не расплатиться по долгам перед подрядчиками, поставщиками и своими сотрудниками», — говорится в ответе ПСО «Казань» на запрос корреспондента «Р-Спорт».
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Как сообщили в ПСО «Казань», сейчас строительные работы ведутся по скорректированному графику и завершатся в декабре 2017 года. «Компания “Стальмонтаж-Электросталь” сорвала сроки выполнения работ по монтажу основных металлоконструкций. Генподрядчику пришлось привлекать дополнительные силы, чтобы войти в график, — отметил генподрядчик стадиона. — В настоящее время на стадионе ведется отделка внутренних помещений стадиона и благоустройство территории вокруг», — также говорится в сообщении компании.