Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Волгоградскую область 8 ноября

Церемония старта тура кубка чемпионата мира состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. После этого трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории — за 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров, сменит 11 часовых поясов.
«В церемонии приветствия главного спортивного трофея мирового футбольного первенства примет участие посол ЧМ-2018 от Волгограда двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева», — сказал собеседник.
После церемонии кубок доставят в Волгоградскую государственную академию физической культуры, студенты которой одними из первых смогут сфотографироваться с главным трофеем кубка. Здесь же состоится
На следующий день утром кубок в
С обеда того же дня кубок выставят в одном из
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории РФ пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,