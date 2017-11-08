Кубок чемпионата мира по футболу прибудет в Волгоградскую область 8 ноября

Источник: РИА "Новости"

Церемония старта тура кубка чемпионата мира состоялась 9 сентября 2017 года на стадионе «Лужники» в Москве. После этого трофей отправился в путешествие, которое станет самым длинным национальным туром в истории — за 123 дня он преодолеет более 27 тысяч километров, сменит 11 часовых поясов.

«В церемонии приветствия главного спортивного трофея мирового футбольного первенства примет участие посол ЧМ-2018 от Волгограда двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева», — сказал собеседник.

После церемонии кубок доставят в Волгоградскую государственную академию физической культуры, студенты которой одними из первых смогут сфотографироваться с главным трофеем кубка. Здесь же состоится юнифайд-матч, в котором в одну команду объединятся непрофессиональные спортсмены и люди с ограниченными возможностями здоровья.

На следующий день утром кубок в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежный» увидят воспитанники детских спортивных школ, а после 13.00 мск все желающие смогут посмотреть на спортивный трофей и сфотографироваться с ним в парке «Семейный» Дзержинского района. Уже 10 ноября кубок выставят в лицее № 5, а 11 ноября его представят воспитанникам детских домов и школ-интернатов области.

С обеда того же дня кубок выставят в одном из торгово-развлекательных комплексов города, мероприятие откроют футболисты команды «Ротор-Волгоград». В ТРК кубок пробудет до 22.00 мск 12 ноября.