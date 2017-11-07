Косельни решил завершить карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018

«Думаю, уйду из сборной Франции. Осталось шесть месяцев, чтобы наслаждаться временем в национальной команде. После этого придёт время уступить место молодым игрокам. Думаю, я сделал то, что хотел сделать, в этой команде», — приводит слова 32-летнего Косельни интернет-издание Goal.



Косельни дебютировал в сборной Франции в 2011 году, провёл за национальную команду 49 матчей и забил один гол. Он был участником Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.