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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Косельни решил завершить карьеру в сборной Франции после ЧМ-2018

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни принял решение уйти из сборной Франции после чемпионата мира — 2018.

Источник: AP 2017

«Думаю, уйду из сборной Франции. Осталось шесть месяцев, чтобы наслаждаться временем в национальной команде. После этого придёт время уступить место молодым игрокам. Думаю, я сделал то, что хотел сделать, в этой команде», — приводит слова 32-летнего Косельни интернет-издание Goal.

Косельни дебютировал в сборной Франции в 2011 году, провёл за национальную команду 49 матчей и забил один гол. Он был участником Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2016.

Франция
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