Гол Суюмбаева в топ-10 европейской квалификации ЧМ-2018

Источник: Prosports.kz

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана отличился 11 ноября прошлого года в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Дании, который был сыгран в Копенгагене. Поединок завершился победой датчан со счетом 4:1.

Суюмбаев отличился на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Сборная Казахстана по итогам отборочного турнира набрала три очка и заняла последнее место в группе E отборочного турнира ЧМ-2018.