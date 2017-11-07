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20:47 (мск), источник: Prosports.kz

Гол Суюмбаева в топ-10 европейской квалификации ЧМ-2018

Гол Гафуржана Суюмбаева в ворота сборной Дании оказался в числе десяти самых красивых в европейской квалификации ЧМ-2018, сообщает УЕФА.

Источник: Prosports.kz

Защитник «Кайрата» и сборной Казахстана отличился 11 ноября прошлого года в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против сборной Дании, который был сыгран в Копенгагене. Поединок завершился победой датчан со счетом 4:1.

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Суюмбаев отличился на 17-й минуте при счете 1:0 в пользу хозяев поля. Сборная Казахстана по итогам отборочного турнира набрала три очка и заняла последнее место в группе E отборочного турнира ЧМ-2018.

Примечательно, что Суюмбаев оказался в одном ряду с таким исполнителем как Эмре Джан (Германия), поразившего ворота сборной Азербайджана, Себастьяна Руди (Германия) который отличился в матче с Северной Ирландией, Оливье Жиру (Франция) забившего гол в ворота сборной Швеции, Акселя Витселя (Бельгия), который поучавствовал в разгроме Гибралтара. Также в этой компании оказались: Костас Митроглу (Греция), Маркус Берг (Швеция), Алешандре Мартинес (Андорра), Павел Савицкий (Беларусь) и Александр Ринг (Финляндия).

Казахстан
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