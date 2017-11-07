ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 160 тысяч швейцарских франков
МОСКВА, 7 ноя —
МОСКВА, 7 ноя —
Сборная Сербии 6 октября уступила на выезде команде Австрии со счетом 2:3, а 9 октября обыграла в Белграде команду Грузии (1:0) и благодаря этой победе обеспечила себе прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018.
Как отмечается в релизе, штраф назначен за демонстрацию сербскими болельщиками запрещенных политических баннеров, скандирование политических лозунгов и использование пиротехники. За первую игру сербы оштрафованы на 90 тысяч, за вторую — на 70 тысяч, также ФСС было вынесено предупреждение.
ФИФА также вынесла крупные штрафы за нарушения фанатов в октябрьских матчах футбольным федерациям Аргентины (40 тысяч), Боснии и Герцеговины (47,5 тысячи), Чили (20 тысяч), Египта (20 тысяч), Эстонии (30 тысяч), Греции (30 тысяч), Перу (25 тысяч), Польши (20 тысяч) и Украины (40 тысяч).