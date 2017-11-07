ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 160 тысяч швейцарских франков

Источник: AP 2017

Сборная Сербии 6 октября уступила на выезде команде Австрии со счетом 2:3, а 9 октября обыграла в Белграде команду Грузии (1:0) и благодаря этой победе обеспечила себе прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018.

Как отмечается в релизе, штраф назначен за демонстрацию сербскими болельщиками запрещенных политических баннеров, скандирование политических лозунгов и использование пиротехники. За первую игру сербы оштрафованы на 90 тысяч, за вторую — на 70 тысяч, также ФСС было вынесено предупреждение.