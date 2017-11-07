Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
МВД заявило о предотвращении у метро в Москве теракта с «КамАЗом»
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
8.11
Луч-Энергия
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
8.11
Тамбов
Балтика
Футбол. Первый дивизион
8.11
Шинник
Кубань
Футбол. Первый дивизион
8.11
Ротор-Волгоград
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
8.11
Спартак-2
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
8.11
Томь
Крылья Советов
Все события
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву
Месси охраняет СОБР. Как сборная Аргентины тренируется в Москве
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Фоторепортажи
17«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче РФПЛ
7Тренировка сборной Аргентины в Москве
20:28 (мск), источник: Р-Спорт

ФИФА оштрафовала Футбольный союз Сербии на 160 тысяч швейцарских франков

МОСКВА, 7 ноя — Р-Спорт. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Футбольный союз Сербии (ФСС) на общую сумму в 160 тысяч швейцарских франков за поведение фанатов сборной Сербии на октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2018, сообщается на официальном сайте ФИФА.

Источник: AP 2017

Сборная Сербии 6 октября уступила на выезде команде Австрии со счетом 2:3, а 9 октября обыграла в Белграде команду Грузии (1:0) и благодаря этой победе обеспечила себе прямую путевку в финальную часть ЧМ-2018.

Как отмечается в релизе, штраф назначен за демонстрацию сербскими болельщиками запрещенных политических баннеров, скандирование политических лозунгов и использование пиротехники. За первую игру сербы оштрафованы на 90 тысяч, за вторую — на 70 тысяч, также ФСС было вынесено предупреждение.

ФИФА также вынесла крупные штрафы за нарушения фанатов в октябрьских матчах футбольным федерациям Аргентины (40 тысяч), Боснии и Герцеговины (47,5 тысячи), Чили (20 тысяч), Египта (20 тысяч), Эстонии (30 тысяч), Греции (30 тысяч), Перу (25 тысяч), Польши (20 тысяч) и Украины (40 тысяч).

Сербия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Допустить нельзя, нельзя не допустить: что хотят отобрать у россиян на ОИ-2018
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву
Месси охраняет СОБР. Как сборная Аргентины тренируется в Москве
Скончался чемпион мира по футболу 1954 года
МОК и Кремль отреагировали на статью New York Times
Знарок: С Шипачёвым общался, как расторгнет контракт, подумаем
Денисов призвал не поднимать вопрос его невызова в сборную РФ
ФХР уверена, что Россия будет на ОИ-2018 под национальным флагом
Новости
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь