ФИФА опубликовала требования к странам, претендующим на проведение ЧМ-2026

В правилах изложены ключевые элементы заявочной кампании: рекомендации по защите честного процесса отбора заявок, график его проведения, а также требования к странам, претендующим на проведение чемпионата мира.

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16 марта 2018 года завершится прием заявок на проведение мирового первенства. На данный момент ФИФА получила только одну официально оформленную заявку — от Федераций футбола Канады, Мексики и США, которые хотят провести соревнования совместно. О намерении подать заявку объявила Федерация футбола Марокко.

13 июня 2018 года конгресс ФИФА проведет голосование по выбору страны — хозяйки ЧМ-2026, если решения не будет принято, то организация объявит о дополнительном приеме заявок и в мае 2020 года объявит окончательное решение о месте проведения мирового первенства.