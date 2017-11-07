Скончался чемпион мира по футболу 1954 года

Источник: РБК-Спорт

О смерти Шефера сообщила пресс-служба «Кельна». По сообщению клуба, футболист скончался в окружении членов семьи — жены Иси и дочерей Штефани и Регины.

«Весь «Кельн» выражает соболезнования семье Ханса Шефера. Мы потеряли одного из самых знаменитых клуба за всю его историю. Но он останется бессмертным как чемпион мира и символ клуба, — заявил президент «Кельна» Вернер Спиннер.

«Один из самых великих футболистов в истории «Кельна», Ханс Шефер был велик во всем, — добавил вице-президент клуба Тони Шумахер.

В 50-е годы Шефер считался одним из лучших на позициях левого полузащитника и форварда. На чемпионате мира 1954 года он был капитаном сборной и забил четыре гола.

После смерти Шефера единственным оставшимся в живых чемпионом 1954 года остался Хорст Эккель. Шефер провел всю карьеру в «Кельне».