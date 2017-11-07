Скончался чемпион мира по футболу 1954 года
Ханс Шефер, чемпион мира 1954 года, скончался в возрасте 90 лет. Всю карьеру футболист провел в «Кельне».
Ханс Шефер, чемпион мира 1954 года, скончался в возрасте 90 лет. Всю карьеру футболист провел в «Кельне».
О смерти Шефера сообщила
«Весь «Кельн» выражает соболезнования семье Ханса Шефера. Мы потеряли одного из самых знаменитых клуба за всю его историю. Но он останется бессмертным как чемпион мира и символ клуба, — заявил президент «Кельна» Вернер Спиннер.
«Один из самых великих футболистов в истории «Кельна», Ханс Шефер был велик во всем, — добавил
В 50-е годы Шефер считался одним из лучших на позициях левого полузащитника и форварда. На чемпионате мира 1954 года он был капитаном сборной и забил четыре гола.
После смерти Шефера единственным оставшимся в живых чемпионом 1954 года остался Хорст Эккель. Шефер провел всю карьеру в «Кельне».
В 394 матчах он забил 254 гола и считается лучшим футболистом в истории клуба.