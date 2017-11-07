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18:49 (мск), источник: РБК-Спорт

Скончался чемпион мира по футболу 1954 года

Ханс Шефер, чемпион мира 1954 года, скончался в возрасте 90 лет. Всю карьеру футболист провел в «Кельне».

Источник: РБК-Спорт

О смерти Шефера сообщила пресс-служба «Кельна». По сообщению клуба, футболист скончался в окружении членов семьи — жены Иси и дочерей Штефани и Регины.

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«Весь «Кельн» выражает соболезнования семье Ханса Шефера. Мы потеряли одного из самых знаменитых клуба за всю его историю. Но он останется бессмертным как чемпион мира и символ клуба, — заявил президент «Кельна» Вернер Спиннер.

«Один из самых великих футболистов в истории «Кельна», Ханс Шефер был велик во всем, — добавил вице-президент клуба Тони Шумахер.

В 50-е годы Шефер считался одним из лучших на позициях левого полузащитника и форварда. На чемпионате мира 1954 года он был капитаном сборной и забил четыре гола.

После смерти Шефера единственным оставшимся в живых чемпионом 1954 года остался Хорст Эккель. Шефер провел всю карьеру в «Кельне».

В 394 матчах он забил 254 гола и считается лучшим футболистом в истории клуба.

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