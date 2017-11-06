Сборные Колумбии, Мексики и Японии представили форму на ЧМ-2018

Новые футболки сборной Колумбии стали интерпретацией формы, в которой команда выступала на чемпионате мира 1990 года в Италии. Форма сборной Мексики также выполнена в дизайне ранних 90-х, а футболки японской команды основаны на сашико — технике вышивки белой нитью по полотну цвета индиго.