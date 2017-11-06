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18:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Колумбии, Мексики и Японии представили форму на ЧМ-2018

Компания adidas представила игровые комплекты сборных Колумбии, Мексики и Японии на чемпионат мира 2018 года в России.

Новые футболки сборной Колумбии стали интерпретацией формы, в которой команда выступала на чемпионате мира 1990 года в Италии. Форма сборной Мексики также выполнена в дизайне ранних 90-х, а футболки японской команды основаны на сашико — технике вышивки белой нитью по полотну цвета индиго.

Чемпионат мира в России пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны на 12 стадионах.

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