Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Сборная Аргентины представила форму на чемпионат мира—2018
Сборная Аргентины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате мира 2018 год в России.
Сборная Аргентины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате мира 2018 год в России.
Техническим спонсором южноамериканской команды выступает компания adidas, которая запустила в продажу новый комплект формы на официальном сайте.
Форма выполнена в классической расцветке и практически идентична той, в которой команда выиграла Кубок Америки—1993. Футболки — белые, с
11 ноября сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с командой России в