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15:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Аргентины представила форму на чемпионат мира—2018

Сборная Аргентины представила форму, в которой будет выступать на чемпионате мира 2018 год в России.

Техническим спонсором южноамериканской команды выступает компания adidas, которая запустила в продажу новый комплект формы на официальном сайте.

Форма выполнена в классической расцветке и практически идентична той, в которой команда выиграла Кубок Америки—1993. Футболки — белые, с небесно-голубыми вертикальными полосами, трусы — тёмные.

11 ноября сборная Аргентины проведёт товарищеский матч с командой России в Санкт-Петербурге.

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