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12:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Бельгии и Испании представили формы для ЧМ-2018

Сборная Бельгии представила форму, в которой будет играть на чемпионате мире 2018 года.

Источник: AFP 2017

Домашняя экипировка от adidas выполнена в красном цвете, с треугольным орнаментом на груди. Форма уже поступила в продажу, говорится на официальном сайте сборной Бельгии. Образцом для новой экипировки послужила форма, в которой бельгийцы играли в 1984 году.

Также форму представила и сборная Испании. Домашний комплект выполнен в красном цвете с жёлто-сине-красным орнаментом с правой стороны.

Напомним, что 6 ноября свою форму представила и сборная Германии. Производителем экипировки также выступила фирма adidas. Напомним, что Бельгия и Германия напрямую попали на ЧМ-2018, который летом пройдёт в России.

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