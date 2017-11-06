Сборные Бельгии и Испании представили формы для ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

Домашняя экипировка от adidas выполнена в красном цвете, с треугольным орнаментом на груди. Форма уже поступила в продажу, говорится на официальном сайте сборной Бельгии. Образцом для новой экипировки послужила форма, в которой бельгийцы играли в 1984 году.

Также форму представила и сборная Испании. Домашний комплект выполнен в красном цвете с жёлто-сине-красным орнаментом с правой стороны.