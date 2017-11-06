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Сборные Бельгии и Испании представили формы для ЧМ-2018
Сборная Бельгии представила форму, в которой будет играть на чемпионате мире 2018 года.
Сборная Бельгии представила форму, в которой будет играть на чемпионате мире 2018 года.
Домашняя экипировка от adidas выполнена в красном цвете, с треугольным орнаментом на груди. Форма уже поступила в продажу, говорится на официальном сайте сборной Бельгии. Образцом для новой экипировки послужила форма, в которой бельгийцы играли в 1984 году.
Также форму представила и сборная Испании. Домашний комплект выполнен в красном цвете с
Напомним, что 6 ноября свою форму представила и сборная Германии. Производителем экипировки также выступила фирма adidas. Напомним, что Бельгия и Германия напрямую попали на ЧМ-2018, который летом пройдёт в России.