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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Германии представила форму, в которой сыграет на ЧМ-2018

Сборная Германии представила новую форму, в которой будет играть на чемпионате мира 2018 года в России.

Источник: Reuters

Об этом говорится на официальном сайте немецкого футбольного союза.

Домашний комплект от adidas выполнен в белом цвете, с чёрным орнаментом на груди. Новая экипировка была разработана по примеру той, в которой сборная Германии в 1990 году в финале ЧМ обыграла Аргентину (1:0).

Вратарская форма выполнена в синем цвете.

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Германия
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