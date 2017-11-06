МВД не думает вводить уголовную ответственность для перекупщиков билетов на ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Структурными подразделениями МВД России проведен анализ имеющихся в распоряжении законодательных актов зарубежных стран по указанному направлению деятельности, по результатам которого в Минспорт России направлено письмо о нецелесообразности введения уголовной ответственности за указанные деяния», — говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что в зависимости от характера общественной опасности деяния перекупщики билетов могут быть привлечены к уголовной ответственности уже по имеющимся статьям.

«Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации универсальны, и в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств его совершения определенные незаконные действия лиц, связанные с входными билетами на официальные спортивные соревнования, могут быть признаны уголовно наказуемыми, в том числе квалифицированы по статьям 159 (“Мошенничество”), 171 (“Незаконное предпринимательство”), 327 (“Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков”) Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказали в МВД.

Предлагается административное наказание

МВД совместно с Минспортом разработали предложения, предусматривающие повышенное административное наказание для перекупщиков билетов на чемпионат мира по футболу.

«В целях обеспечения выполнения правительственных гарантий, данных ФИФА, а также установления повышенной административной ответственности и создания действенной системы предотвращения нарушений продажи билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года Минспортом России совместно с МВД и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовлен и в августе 2017 года внесен в правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года», — отметили в МВД. Там добавили, что условия и порядок возврата входных билетов на мероприятия чемпионата определяются ФИФА.