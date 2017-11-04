Грек Манолас пропустит стыковой матч ЧМ-2018 против хорватов из-за дисквалификации

Источник: РИА "Новости"

В предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года против сборной Кипра (2:1) Манолас получил желтую карточку за затяжку времени в компенсированное ко второму тайму время. Из-за перебора желтых карточек грек пропустил заключительный матч отбора против сборной Гибралтара (4:0).

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ФИФА признала Маноласа виновным в том, что он намеренно получил желтую карточку, чтобы пропустить игру с гибралтарцами, но выйти на первый стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2018. В случае, если бы грек получил предупреждение во встрече с командой Гибралтара, то пропустил бы стыковой матч.

ФИФА дополнительно дисквалифицировала Маноласа на одну игру. Защитник не сможет выйти на поле в первом стыковом матче против хорватов. В ответной игре он сможет принять участие.